Rocío Muñoz Morales contro Raoul Bova: «Ferita dalla relazione con Martina Ceretti. Non eravamo separati»

L'attrice trova un avvocato e va all'attacco: non c'è nessun accordo di separazione. Ha saputo della storia dai media

Rocío Muñoz Morales è molto arrabbiata con Raoul Bova. Soprattutto dopo che l’attore 53enne ha fatto mandare dal suo avvocato David Leggi un comunicato per mettere una pezza sulla vicenda svelata da Fabrizio Corona. Ovvero la sua relazione con la modella-influencer Martina Ceretti, 23 anni. «Raoul Bova e Rocío Morales, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento delle due figlie. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota indiscutibile», ha fatto sapere il legale. E proprio per questo lei si è arrabbiata, dice oggi il Corriere della Sera.

Rocío Muñoz Morales contro Raoul Bova

«La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale», esordisce l’avvocato dell’attrice Antonio Conte. Ovvero lo stesso di Francesco Totti nella causa di separazione da Ilary Blasi. «È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova», prosegue Conte. Poi la chiusa: «La signora Rocío Morales Muñoz è rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore».

I messaggi di Bova a Ceretti

Il clamore, come noto, è nato da una puntata di Falsissimo in cui Corona ha rivelato i messaggi di Bova a Ceretti. «Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti e dai baci meravigliosi, dolci», per esempio. Oppure: «Vuoi vedermi solo per un caffè o qualcosa di bello? Forse non mi desideri abbastanza». E ancora, prima di un incontro al Principe di Savoia, a Milano: «Vieni in camera mia, sarebbe più discreto». Rocío e Bova hanno due figlie: Luna, 9 anni e Alma 6. Il Corriere ricorda anche che Rocìo ha dato supporto a Bova negli ultimi due anni. E a novembre 2024 in un’intervista l’attore diceva: «Chi è per me Rocío? È la persona che amo, con cui ho fatto due figlie, molto importante. Amarsi è facile ma noi ce lo rendiamo difficile».