Raoul Bova, parla il legale: «Lui e Rocio sono separati da molto tempo»

Le parole dell'avvocato David Leggi, che segue l'attore. Sugli audio diffusi da Corona precisa: «In corso accertamenti da parte della magistratura»

«In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che: – Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie». Queste le parole, in una nota, dell’avvocato David Leggi, legale dell’attore, in una nota a seguito delle indiscrezioni circolate in questi giorni sulla vita privata dell’attore. Recentemente Fabrizio Corona, in una puntata di Falsissimo, aveva indicato una presunta amante dell’attore, parlando di una relazione segreta durata oltre due anni e svelando, tra le altre cose, messaggi e audio che avevano come protagonista proprio l’attore. Martina Ceretti, la ragazza indicata dall’ex re dei paparazzi, ha preso le distanze da quanto mostrato nel podcast. Su Instagram la giovane ha smentito di aver mai autorizzato la diffusione di materiali privati: «Mi ha descritto come una ragazza che non sono. È molto facile giudicare una persona dalla copertina».

«In corso accertamenti da parte della magistratura»

«Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales – ha aggiunto l’avvocato di Bova – per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile; – ⁠in ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte. Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico».