Il grande flop di Harry e Meghan, Netflix straccia il mega contratto: «Non hanno idee interessanti». Quanti milioni perdono

È stato il The Sun ad anticipare che il colosso dello streaming non rinnoverà l'accordo pluriennale. L'indiscrezione dai vertici di Netflix: «Abbiamo spremuto tutto»

È stato un flop reale quello che ha sancito la rottura della collaborazione a otto zeri tra Netflix e la “power couple” di principe Harry e Meghan Markle. La docu-serie Polo, fortemente voluta da Harry e che si sofferma sul mondo esclusivo dello sport a cavallo, ha raccolto solo 500mila visualizzazioni in sei mesi. Un fallimento che è andato a braccetto con le chiare divergenze tra i vertici del colosso dello streaming e la ex star di Suits, che si sarebbe gettata sul suo brand As Ever lasciando solo scampoli di tempo alle telecamere. Così, le due parti hanno deciso di non rinnovare il ricchissimo contratto che dal 2020 al prossimo settembre sarà fruttato oltre 100 milioni alla coppia anglo-americana.

La spiegazione di Netflix: «Abbiamo spremuto tutto ciò che potevamo»

Ad anticipare la rottura del rapporto lavorativo è stato il The Sun, a cui una fonte ha rivelato che «l’accordo ormai è terminato: non faranno più serie tv». Il motivo è semplice: «Le cose hanno fatto il loro corso, Netflix sente di aver spremuto da loro tutto quello che poteva». Ufficialmente, però, dalla piattaforma filtra solo una voce neutra: «Netflix si è allontanata da questi accordi multiprogetto di ampia portata».

I primi contrasti e i numeri bassi di “With Love, Meghan”

I dissapori erano iniziati durante la serie With Love, Meghan, in cui la ex attrice aveva messo il focus sul brand As Ever lanciandolo verso una lunga serie di sold out. L’incapacità della duchessa del Sussex di gestire il doppio impegno ha indirizzato la dirigenza di Netflix verso la decisione di non rinnovare il contratto. L’incapacità poi della coppia reale di produrre documentari o serie interessanti, al netto dell’incredibile successo del 2022 Harry & Meghan, è stato il chiodo nella bara. Da quei numeri record di tre anni fa era ben lontana la prima stagione di With Love, Meghan, che ha registrato 5,3 milioni di visualizzazioni (di cui la metà nella prima settimana) classificandosi al 383esimo posto nella classifica di Netflix. La seconda stagione è prevista per questo settembre, poi di Harry e Meghan e della loro vita californiana non si parlerà più. Almeno su Netflix.