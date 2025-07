Harry e Meghan Markle licenziano altri dipendenti, tutta colpa delle spese enormi della coppia: l’indiscrezione sul mutuo per la mega-villa

In tutto, dal 2020, la coppia avrebbe mandato a casa ben «25 dipendenti». A rivelarlo è il tabloid Page Six

«Harry e Meghan Markle hanno licenziato altri dipendenti del loro staff per risparmiare denaro». A rivelarlo è un’indiscrezione del tabloid americano di gossip Page Six che, in esclusiva, ha riferito delle sedie saltate tra il team degli addetti alla comunicazione. «È sempre la solita storia: cambiano il personale con la stessa rapidità con cui le persone normali consumano la carta igienica», ha dichiarato una fonte reale a Page Six. In tutto, dal 2020, la coppia avrebbe mandato a casa ben «25 dipendenti». Solo il mese scorso, era già emerso che sei collaboratori dei due reali si era licenziati. Nel frattempo, per la comunicazione di Harry e Meghan resta Meredith Maines, entrata a far parte del team a febbraio dopo che la loro ultima responsabile delle pubbliche relazioni, Ashley Hansen, si è licenziata.

Le ragioni del taglio dipendenti

Il motivo di questi tagli drastici sarebbe da rintracciare in un calo delle entrate, scarsa attenzione mediatica e contratti in scadenza. Il contratto di Netflix inizialmente stimato sui «100 milioni di dollari», sarebbe in realtà – secondo fonti informate di Page Six – «vicino ai 20 milioni di dollari». Tra le spese più ingenti, vi è anche il mutuo pari a 9,5 milioni di dollari per la loro villa da sogno a Montecito, in California, oltre a un’imposta annuale sulla proprietà di 288mila dollari. Quanto ai contratti in scadenza, ci sarebbe quello con Netflix che dovrebbe chiudere quest’anno e potrebbe essere rinnovato a cifre più basse.