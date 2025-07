Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle

Storie di due coppie quasi parallele: sia il principe Harry che Brooklyn si sono trasferiti a Los Angeles seguendo un'attrice americana. E le differenze di vedute con le famiglie d'origine non sono poche

Quando si tratta di seminare zizzania, alla fine qualcuno finisce sempre per raccogliere qualche frutto. Soprattutto se viene sparso qualche veleno, o creata qualche crepa nel castello di vetro, all’interno delle grandi famiglie mondiali. Lo sa bene Meghan Markle, che ormai da anni vive con il suo Harry lontana dalle coste del Regno Unito. E lo inizia a imparare anche Nicola Peltz, la donna alla base della frattura tra la seconda famiglia più importante d’Inghilterra: i Beckham. Secondo alcuni tabloid inglesi, infatti, Victoria Adams – stilista di grande successo e moglie del celebre calciatore David Beckham – sarebbe «terrorizzata» dall’idea che il figlio Brooklyn voglia dare lo strappo definitivo e trasferirsi a Los Angeles con la moglie.

Gli sgarbi incrociati al matrimonio: il vestito e il ballo

Trovare l’elemento deflagratore nella relazione tra i genitori Beckham e il figlio Brooklyn, primogenito di quattro, è alquanto complicato. Le ipotesi più accreditate puntano a tre anni fa quando, nel giorno del matrimonio tra l’oggi 26enne e Nicola Peltz, l’americana avrebbe scelto un vestito Valentino Haute Couture, snobbando invece uno firmato da Lady Beckham. Uno smacco a cui Victoria avrebbe risposto «rubando» il primo ballo con il nuovo marito alla 30enne.

Questioni di dollari e sterline: il fondo fiduciario e la villa a Los Angeles

C’è chi parla di soldi, che di certo in nessuna delle due famiglie mancano. Alcuni sospettano che Nicola e Brooklyn attingano a piene mani da un «fondo fiduciario» che il padre della giovane, Nelson Peltz, avrebbe messo a loro disposizione. Elemento che i Beckham mal digerirebbero vista la loro insistenza sul valore del denaro e sull’importanza di questo insegnamento ai figli. Proprio per questo altri parlano dell’ennesima frattura in merito all’acquisto di una villa da 11 milioni di sterline a Los Angeles. David Beckham, tenendo fede ai suoi principi, si sarebbe infatti rifiutato di aiutare economicamente la coppia, scatenando l’accusa di essere «tirchi» da parte della famiglia Peltz. Tutte situazioni mormorate che hanno portato a ufficiali (queste sì) rotture negli scorsi mesi, quando la nuova coppietta losangelina non ha presenziato né al compleanno di David né a quello di Victoria. Assenza che Brooklyn ha condito e pepato con un post sui social dedicato alla moglie Nicola: «Sceglierò sempre te, sei la persona migliore che conosco».

Le vite parallele delle due coppie e l’amicizia tra Nicola e Meghan

Le similitudini tra le due Royal Family inglesi sarebbero da snocciolare una a una. Si potrebbe partire, ad esempio, dai due elementi «destabilizzanti»: due attrici americane che, piombate dal nulla nella vita di uno dei figli, minacciano seriamente l’integrità del nucleo familiare (frantumandola in un caso). O ancora il fatto che le due coppie «in fuga» abbiano scelto Los Angeles come rifugio, lontano dalle piogge e dai prati verdi del Regno Unito. E che le due femme fatale siano arrivate con un bel gruzzolo nel loro conto corrente: Meghan dalle sue esperienze a Hollywood, su tutte la serie Suits, mentre Nicola dai suoi lavori televisivi e dal patrimonio multimiliardario del padre. Secondo il Daily Mail, sia Meghan che Nicola sarebbero «spietate attaccabrighe che hanno strappato i deboli Harry e Brooklyn dalle loro famiglie». E non è un caso, dunque, che si parli di un «rapporto profondo e significativo» tra Nicola e Meghan e che Harry abbia «offerto il suo incrollabile sostegno» al Beckham 26enne. Storie parallele, per davvero.