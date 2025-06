Il figlio di David Beckham alla famiglia: «Con voi ho chiuso». L’addio di Brooklyn che spacca i fratelli: «Chiamano nei locali per sapere se lui non c’è»

Sempre più profonda la spaccatura nella famiglia Beckham. Il figlio Brooklyn ormai non vuole più avere rapporti con il padre e la madre. L'ex calciatore riceverà il titolo di Cavaliere da Re Carlo. Ma dopo l'annuncio, il figlio non si è mai fatto sentire secondo i tabloid americani

Brooklyn Beckham ha deciso di tagliare del tutto i ponti con i genitori. Il 26enne ha fatto sapere chiaramente a David e Victoria che non vuole più avere «alcun tipo di contatto» con loro. Una fonte vicina alla famiglia ha rivelato al tabloid americano Page Six che il figlio maggiore dei Beckham non si è nemmeno fatto sentire quando è arrivata la notizia del cavalierato del padre la settimana scorsa. Ma l’avrebbe saputa di fatto dai giornali. Secondo David e Victoria, dietro questo gelo ci sarebbe lo zampino della moglie Nicola Peltz, figlia del miliardario Nelson Peltz. Insomma, la nuora avrebbe messo il marito contro la famiglia.

Il post su Instagram che ha fatto rumore

Il mese scorso Brooklyn aveva già lanciato segnali piuttosto chiari con un post su Instagram. Nel video, l’aspirante chef aveva giurato fedeltà eterna alla moglie Nicola, chiamandola «la persona più straordinaria che conosca». Persone che conoscono bene i Beckham avevano già capito l’antifona. Al Sun, amici di famiglia avevano raccontato quanto quel messaggio sembrava «molto mirato» e dimostrava quanto fosse peggiorata la situazione in famiglia. Una vera e propria dichiarazione di guerra, insomma. Anche alla luce delle tensioni tra Brooklyn e il fratello Romeo, oggi legato a Kim Turnbull, ex proprio del fratello.

Cruz dalla parte di mamma e papà

Non c’è voluto molto perché Cruz, il fratello di 20 anni, decidesse di schierarsi. Poche ore dopo il post di Brooklyn, il terzogenito ha risposto per le rime con un messaggio in difesa dei genitori: «Amo la mia famiglia. Vi amo più di ogni altra cosa, mamma e papà, ci avete dato la vita e vi siete presi cura di noi nonostante tutto. Non posso dirvi quanto siamo fortunati ad avervi nelle nostre vite», ha scritto Cruz, mandando un messaggio abbastanza chiaro.

I fratelli Beckham che si evitano

La situazione è così tesa che Cruz avrebbe iniziato a prendere precauzioni per non incrociare Brooklyn. Pare che il ragazzo chiami prima nei locali che frequenta la famiglia per assicurarsi che il fratello maggiore non ci sia. Manda addirittura messaggi ai proprietari per chiedere se Brooklyn sia in zona, così da essere sicuro che la strada sia libera.

Il compleanno di Harper: sarà il vero test

Il tabloid Page Six sostiene che tra qualche settimana arriverà il momento della verità per la famiglia Beckham. A luglio Harper, la piccola di casa, compirà 14 anni. Un evento a cui Brooklyn non dovrebbe mancare, visto il legame fortissimo con la sorella. Il fratello maggiore ha sempre condiviso foto con la sorellina sui social, quindi sarà interessante vedere come gestiranno questa festa di famiglia. O se la gestiranno insieme, visto come sono messe le cose.