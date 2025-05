David Beckham «sconvolto e con il cuore spezzato», 50esimo compleanno amaro: il figlio Brooklyn diserta per «questioni di cuore»

Il primogenito dell'ex Manchester United e Real Madrid da anni non vuole vedere il fratello Romeo, dopo che quest'ultimo ha iniziato una relazione con la sua ex compagna. Inutili finora i tentativi di riconciliazione

Una festa organizzata fino al minimo dettaglio, con tutte le grandi star e gli amici di una vita, quella per il 50esimo di David Beckham. C’erano tutti: sua moglie Victoria, l’attore Tom Cruise, il regista Guy Ritchie e lo chef Gordon Ramsey. C’era anche la famiglia al completo, eccetto per il primogenito Brooklyn e sua moglie Nicola. Un’assenza che per l’ex fenomeno di Manchester United e Real Madrid sarebbe stata una vera e propria «coltellata al cuore».

Il dolore di David Beckham: «Era sconvolto»

Sono rimasti tutti al ristorante londinese Core by Clare Smyth fino a tarda notte. Brindisi, cibo a valanga ma niente di ciò è riuscito a distrarre l’ex fenomeno dalla delusione di non avere lì il suo primogenito: «Era sconvolto, aveva il cuore spezzato». Secondo fonti vicine alla famiglia, Brooklyn aveva comunicato da tempo ai suoi genitori di non aver intenzione di prendere parte alla festa: «David e Victoria Beckham hanno sperato disperatamente che cambiasse idea. È un colpo al cuore, fa male a tutta la famiglia, compresi i nonni e i fratelli».

La lite tra Romeo e Brooklyn Beckham, rivali in amore

I dissidi interni alla famiglia Beckham hanno origine da questioni di cuore, in particolare gelosie tra fratelli. Romeo Beckham è infatti tuttora impegnato in una relazione con la modella 22enne Kim Turnbull, con cui si è presentato al 50esimo del padre. Quella stessa Kim solo qualche anno fa passeggiava a braccetto proprio di Brooklyn, che da quando si è sentito «pugnalato alle spalle» dal fratello ha smesso di presenziare agli eventi dove lo sa presente. Così è stato per il compleanno del padre, per quello del nonno materno Anthony Adams, padre di Victoria, e per le vacanze estive tra Canada ed Europa. Così come – pare ovvio – agli ultimi due compleanni dello stesso Romeo. Una situazione che Brooklyn aveva provato a risolvere chiedendo al padre di poterlo incontrare in privato e fargli così gli auguri. David e Victoria Beckham avevano però rifiutato, illudendosi di poterlo convincere a partecipare.