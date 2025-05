Pestato dagli ultras davanti al figlio in lacrime, la follia per la contestazione al Bari: voleva solo recuperare lo zainetto del bambino – Il video

Dopo che i tifosi hanno lasciato la curva Nord al 25' della partita contro il Pisa, l'uomo si è accorto di aver lasciato lo zainetto del figlio sugli spalti. Quando ha provato a rientrare, alcuni tifosi lo hanno aggredito. I gruppi organizzati hanno preso le distanze dal gesto

È stato pestato selvaggiamente davanti al figlio un uomo fuori dallo stadio San Nicola di Bari. La scena diventa virale sui social mostra l’uomo aggredito da alcuni tifosi all’esterno dello stadio, mentre era in corso una contestazione dei gruppi organizzati del tifo durante la partita contro il Pisa di sabato 4 maggio. Gli ultras baresi avrebbero comunque preso le distanze dall’aggressione, esprimendo «ferma condanna» e dicendosi estranei.

Il pestaggio è avvenuto al 25′ del primo tempo, quando i tifosi avevano deciso di lasciare la curva in protesta contro la presidenza di Luigi De Laurentiis. A quel punto l’uomo, anche lui tifoso del Bari, si era accorto di aver lasciato lo zainetto del figlio all’interno dello stadio. Voleva solo rientrare a prenderlo, ma un gruppo di tifosi lo ha aggredito. Nonostante vicino a lui ci fosse il bambino in lacrime, gli ultras hanno colpito con calci e pugni l’uomo che ha cercato di difendersi come poteva, tentando di proteggere anche il bambino. Solo l’intervento della polizia ha fermato il pestaggio, mentre il bambino era stato portato via in braccio da un altro tifoso.