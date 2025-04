Derby Lazio-Roma, è guerriglia all’Olimpico: tensione, bombe carta e l’intervento della polizia con lacrimogeni contro gli ultras – Il video

Auto danneggiate, bottiglie prelevate dalle campane di vetro. La zona intorno all'Olimpico è teatro di scontri

Tensione a poco più di tre ore dall’inizio di Lazio-Roma, derby della Capitale valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Ci sono stati scontri tra la polizia e i tifosi laziali a Ponte Milvio. E sono partite delle cariche dopo un tentativo, da parte dei tifosi biancocelesti, di forzare un blocco. In azione anche gli idranti e i lacrimogeni. Poi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, lo scontro c’è stato anche con i tifosi giallorossi. Cariche della polizia sono partite lungo viale Pinturicchio in direzione di piazza Mancini contro i romanisti che hanno lanciato oggetti – sampietrini, sassi, chiavi inglesi e bottiglie – contro le forze dell’ordine. Alcune campane del vetro sono state sollevate per raccogliere bottiglie. Alcune auto sono state danneggiate in via Flaminia. Qui alcune immagini da Agtw.

Il dispiegamento di forze

Tutta l’area del foro Italico è controllata dalle forze dell’ordine. Sono due i punti per l’accesso alle tribune. Ai tifosi della Lazio è dedicata tutta la zona nord intorno a Ponte Milvio, i tifosi della Roma potranno accedere al curva e ai distinti Sud, da piazza Mancini, dai chioschi di fronte all’Obelisco e dal ponte della Musica. A ponte Milvio i tifosi della Lazio hanno esibito striscioni all’indirizzo dei romanisti: “Curva Sud made in Bangladesh” e “Per favore, venite voi a caricare?”.

