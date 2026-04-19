Sfuma l’impresa di Flavio Cobolli: sulla terra rossa di Monaco vince l’americano Ben Shelton in due set

L'italiano aveva battuto Zverev in semifinale con una partita da sogno. Ma in finale non è riuscito a imporsi sul numero 6 al mondo

Sfuma a un passo dal traguardo il sogno di Flavio Cobolli all’Atp 500 di Monaco di Baviera. Il tennista italiano ha perso in finale contro l’americano Ben Shelton, che si è imposto in due set. Il primo se l’è aggiudicato Shelton in scioltezza, con un comodo 6-2. Nel secondo set, Cobolli ha tirato fuori il meglio di sé, ma si è dovuto arrendere al parziale di 7-5, che ha regalato la vittoria (e il torneo) all’americano

I precedenti con Shelton

Prima della finale di oggi, Cobolli – che dopo il torneo salirà alla 13esima posizione della classifica Atp – ha avuto un percorso da sogno nel torneo in Germania: non ha mai perso un set e ha battuto per la prima volta un Top 5 del ranking Atp, il tedesco Alexander Zverev, in semifinale con un doppio 6-3. I precedenti con Shelton vedono l’americano in vantaggio 3-2, ma l’unico scontro sulla terra rossa lo ha vinto Cobolli.

Foto copertina: EPA/Anna Szilagyi