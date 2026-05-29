Il gesto di Sofia Krainska: la ginnasta ucraina si copre occhi e orecchie durante l’inno russo – Il video

La protesta dell'atleta contro il conflitto in corso, durante la premiazione a Varna, in Bulgaria

Durante la cerimonia di premiazione dei Campionati Europei Juniores di ginnastica ritmica, la ginnasta ucraina Sofia Krainska, classificatasi al secondo posto, ha protestato contro l’esecuzione dell’inno russo coprendosi occhi e orecchie sul podio.

Un gesto diventato virale

Il gesto, diventato virale in rete, è visibile in immagini diffuse dalla Federazione russa di ginnastica e dal pubblico, relativi alla premiazione svoltasi a Varna, in Bulgaria. Krainska ha voluto così manifestare il proprio dissenso nei confronti della guerra tra Russia e Ucraina, mentre sul gradino più alto del podio veniva premiata la russa Yana Zaikina, vincitrice della medaglia d’oro.