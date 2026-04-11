Sinner domina Zverev in due set e vola in finale a Montecarlo

L'italiano diventa il terzo tennista di sempre a vincere il Sunshine Double e arrivare in finale a Montecarlo nella stessa stagione

Jannik Sinner supera Alexander Zverev e vola in finale al Master 1000 di Montecarlo. L’altoatesino ha avuto la meglio contro il tedesco, imponendosi in due set: il primo dominato con il punteggio di 6-1, il secondo più combattuto e chiuso con il punteggio di 6-4. Prima di incontrare Zverev in semifinale, Sinner ha battuto il canadese Félix Auger-Aliassime ai quarti e il ceco Tomas Machac agli ottavi.

La prima volta in finale a Montecarlo

Per Sinner si tratta della prima volta in assoluto che arriva in finale a Montecarlo. Con la vittoria su Zverev, inoltre, l’altoatesino diventa il terzo tennista della storia – dopo Roger Federer e Novak Djokovic – arealizzare il Sunshine Double (ossia a vincere a Miami e Indian Wells) e andare anche in finale a Montecarlo nella stessa stagione.

I precedenti tra Sinner e Zverev

La prima e unica sfida tra Sinner e Zverev sulla terra rossa di Montecarlo risale al 2022, quando Jannik ebbe la meglio dopo una battaglia durata tre set. I due si sono affrontati nelle ultime semifinali dei Masters 1000 (Parigi, Indian Wells, Miami), con Sinner che ha prevalso in ogni occasione. Il numero 2 al mondo – che ora punta a strappare il primato allo spagnolo Carlos Alcaraz – ha vinto le ultime 7 sfide, cedendo solo due set.

Foto copertina: EPA/Sebastien Nogier | Jannik Sinner sul campo del torneo di Montecarlo