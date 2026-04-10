Sinner implacabile vola in semifinale a Montecarlo. Battuto in due set Auger-Aliassime: chi deve affrontare al prossimo turno

Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha eliminato il brasiliano João Fonseca.

Sinner in semifinale: «Sono soddisfatto, vediamo domani»

A fine partita, il giudizio di Sinner sulla sua prestazione è di cauta soddisfazione: «Un passo avanti fisicamente, è stata una partita dura. Sono contento di come ho risposto». Sinner ha però ammesso che il servizio «non è ancora come lo vorrei». Il recupero tra un incontro e l’altro sta funzionando: «Ieri ero stanco, ho dormito e ho recuperato». Ora l’attenzione si sposta già al prossimo impegno: «Vediamo domani. In ogni caso sono contento di essere tornato in semifinale».

Lo smash del break: «Preferisco rischiare e sbagliare, ma provarci»

Sinner è tornato anche sullo smash con cui ha chiuso il settimo game, colpo che gli ha fruttato il break decisivo. Una scelta che dice molto del suo approccio mentale: «Lo smash testimonia la fiducia che si ha in sé stessi. Preferisco rischiare e sbagliare ma provarci». E a chi potrebbe sottovalutare la difficoltà di quel gesto tecnico, il numero uno al mondo risponde senza mezzi termini: «Ci sono colpi su cui si lavora tanto. Lo smash può sembrare facile, ma non lo è».