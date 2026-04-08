«Ora è ufficiale: Sinner si ritira dal doppio», la mossa di Jannik e la strategia a Montecarlo: perché ora lui e Bergs si separano

Calendari sovrapposti, impegni sempre più gravosi ed energie da conservare: la mossa dei due tennisti che non giocheranno il secondo turno del doppio. L'annuncio del padre di Bergs e la sua spiegazione

A Montecarlo il torneo sta diventando serio per entrambi, e il doppio passa in secondo piano. Jannik Sinner e il belga Zizou Bergs hanno deciso di ritirarsi dalla competizione a coppie nel Masters 1000 del Principato, rinunciando al secondo turno che li avrebbe visti affrontare Guido Andreozzi e Manuel Guinard. Ad annunciarlo è stato il padre del tennista belga su X: «Ora è ufficiale, Jannik si ritira dal doppio. Comprensibile, visto che può diventare numero 1 del mondo in questo torneo. Nonostante questo, per Zizou è stata una grande esperienza che non sarà mai dimenticata». Sinner aveva scelto Bergs come partner, anche perché il belga gli fa spesso da sparring partner, e l’obiettivo iniziale era accumulare partite sulla terra rossa per prendere ritmo sulla superficie.

Bergs batte Rublev e ci crede: la vittoria a sorpresa che ha cambiato i piani

Una molla che ha fatto scattare il ritiro dal doppio dei due è stata la vittoria di Bergs contro Andrey Rublev al secondo turno del singolare, un risultato decisamente inatteso. Certo c’è poi il calendario tra torneo singolare e doppio che non aiutava Sinner a tenere in piedi i due impegni. Con entrambi ancora in corsa, continuare a dividersi tra le due competizioni sarebbe diventato un problema di energie e di gestione. All’esordio nel doppio avevano battuto Casper Ruud e Tomas Machac, ma ora il singolare chiama con priorità assoluta. Bergs, galvanizzato dall’impresa contro il russo, vuole andare il più avanti possibile nel tabellone.

It is official now. No doubles R2 for Zizou and Jannik. Jannik withdraws from the doubles draw. Understandable since he can become N1 in this tournament. Nevertheless, great experience for Zizou which will never be forgotten.

📷 @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/zsswKCLZBc — Koen Bergs (@KoenBergs) April 8, 2026

Sinner a caccia del numero 1: Montecarlo può valere la vetta

Per Sinner la posta in gioco va oltre il risultato del torneo. A Montecarlo si gioca anche la corsa su Carlos Alcaraz per la prima posizione nel ranking mondiale, e ogni partita di singolare pesa più del doppio. La scelta di concentrarsi interamente sul tabellone principale è quindi una questione di priorità chiara, con l’obiettivo di sfruttare al meglio una settimana che potrebbe valere ritorno nel ranking Atp.