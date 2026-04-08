«Ora è ufficiale: Sinner si ritira dal doppio», la mossa di Jannik e la strategia a Montecarlo: perché ora lui e Bergs si separano
A Montecarlo il torneo sta diventando serio per entrambi, e il doppio passa in secondo piano. Jannik Sinner e il belga Zizou Bergs hanno deciso di ritirarsi dalla competizione a coppie nel Masters 1000 del Principato, rinunciando al secondo turno che li avrebbe visti affrontare Guido Andreozzi e Manuel Guinard. Ad annunciarlo è stato il padre del tennista belga su X: «Ora è ufficiale, Jannik si ritira dal doppio. Comprensibile, visto che può diventare numero 1 del mondo in questo torneo. Nonostante questo, per Zizou è stata una grande esperienza che non sarà mai dimenticata». Sinner aveva scelto Bergs come partner, anche perché il belga gli fa spesso da sparring partner, e l’obiettivo iniziale era accumulare partite sulla terra rossa per prendere ritmo sulla superficie.
Bergs batte Rublev e ci crede: la vittoria a sorpresa che ha cambiato i piani
Una molla che ha fatto scattare il ritiro dal doppio dei due è stata la vittoria di Bergs contro Andrey Rublev al secondo turno del singolare, un risultato decisamente inatteso. Certo c’è poi il calendario tra torneo singolare e doppio che non aiutava Sinner a tenere in piedi i due impegni. Con entrambi ancora in corsa, continuare a dividersi tra le due competizioni sarebbe diventato un problema di energie e di gestione. All’esordio nel doppio avevano battuto Casper Ruud e Tomas Machac, ma ora il singolare chiama con priorità assoluta. Bergs, galvanizzato dall’impresa contro il russo, vuole andare il più avanti possibile nel tabellone.
Sinner a caccia del numero 1: Montecarlo può valere la vetta
Per Sinner la posta in gioco va oltre il risultato del torneo. A Montecarlo si gioca anche la corsa su Carlos Alcaraz per la prima posizione nel ranking mondiale, e ogni partita di singolare pesa più del doppio. La scelta di concentrarsi interamente sul tabellone principale è quindi una questione di priorità chiara, con l’obiettivo di sfruttare al meglio una settimana che potrebbe valere ritorno nel ranking Atp.