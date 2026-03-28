Sinner mette nel mirino il sorpasso su Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondo

Un'eventuale vittoria in finale a Miami porterebbe l'italiano vicino al sorpasso per la vetta della classifica Atp

Vincere aiuta a vincere. Specialmente nel tennis, dove ogni partita pesa anche sul ranking mondiale. Lo sa bene Jannik Sinner, che la scorsa notte ha conquistato la finale al Miami Open garantendosi un bottino di punti pesante e, soprattutto, la possibilità concreta di riaprire la corsa al vertice. Davanti resta Carlos Alcaraz, leader della classifica Atp, con 13.590 punti ma con un margine sempre più sottile sull’altoatesino.

I punti in classifica e i prossimi tornei

A prescindere da chi alzerà la coppa del torneo in Florida, Sinner sfonderà quota 12 mila punti: 12.050 in caso di sconfitta in finale, fino a 12.400 con la vittoria e il “Sunshine Double”. Il distacco da Alcaraz, che fino a poche settimane fa era ancora ampio, si è ridotto rapidamente, complice un rendimento meno brillante dello spagnolo tra Indian Wells Masters e Miami. Il prossimo snodo sarà la stagione sulla terra rossa, a partire dal Monte-Carlo Masters. Ed è proprio qui che lo scenario potrebbe cambiare radicalmente. Se dovesse avere la meglio su Lehecka in finale a Miami, Sinner arriverebbe a Montecarlo con 1.190 punti di distacco su Alcaraz, con zero punti da difendere contro i 1.000 del rivale. I due, insomma, inizierebbero il torneo con soli 190 punti di scarto e una concreta possibilità di sorpasso.

Le combinazioni per il sorpasso

Il percorso verso il numero uno non è lineare, ma gli scenari sono già abbastanza definiti. Se Sinner dovesse vincere a Miami e poi imporsi anche a Montecarlo, il sorpasso su Alcaraz sarebbe automatico e aritmetico. Un doppio titolo che non lascerebbe spazio a calcoli. Diverso il discorso in caso di sconfitta in Florida. In quel caso, il destino non sarebbe completamente nelle mani dell’azzurro, ma resterebbero comunque diverse combinazioni favorevoli: vittoria di Sinner a Montecarlo con Alcaraz fuori prima della finale; oppure finale per Sinner (anche persa) con eliminazione precoce dello spagnolo, prima dei quarti.

L’alternanza dei numeri uno

La sfida tra Sinner e Alcaraz è anche una questione di leadership. L’azzurro ha già conosciuto la vetta del ranking Atp, diventando il primo italiano della storia a riuscirci e mantenendo il primato per 66 settimane consecutive. Alcaraz è tornato in testa lo scorso 10 novembre e per lui non è stata la prima volta. Complessivamente, lo spagnolo si è trovato al primo posto della classifica mondiale in sei diverse occasioni, per un totale di 64 settimane, poco meno di Sinner.

Foto copertina: EPA/Han Myung-Gu | Carlos Alcaraz e Jannik Sinner