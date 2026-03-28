Sinner batte Zverev e va in finale a Miami

Punta al secondo titolo americano dopo Indian Wells. La Sunshine Double non viene realizzata dal 2017

Il numero 2 del mondo Jannik Sinner ha sconfitto il numero 4 Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/4), qualificandosi per la finale del Miami Masters 1000 (Florida, USA), dove punta al suo secondo titolo americano dopo la vittoria a Indian Wells di due settimane fa. La «Sunshine Double» non viene realizzata dai tempi di Roger Federer nel 2017. Sinner dovrà battere il ceco Jiri Lehecka (24 anni, numero 22 del mondo), che ha sconfitto il francese Arthur Fils (21 anni, numero 31 del mondo) con il punteggio di 6-2, 6-2.

La vittoria in semifinale

Sinner ha dominato Zverev (28 anni) per la settima volta consecutiva a sole due settimane dal loro incontro in semifinale a Indian Wells. L’italiano ha vinto 32 set nei tornei Masters 1000 dopo le vittorie a Parigi alla fine del 2025 e poi in California, che lo hanno portato alla sua quarta finale a Miami. L’italiano, molto efficace al servizio (15 ace contro 5), ha annullato entrambe le palle break concesse ed è riuscito a strappare il servizio all’avversario con un colpo incrociato nel primo set (3-1). Nel tie-break decisivo, un errore del tedesco su uno smash in fase di arretramento ha offerto a Sinner un’opportunità (5-4), che ha poi chiuso al servizio. Il numero 2 del mondo ha vinto i suoi tre precedenti incontri contro Lehecka. Il 24enne altoatesino raggiunge così la trentacinquesima finale ATP e ora punta al 26mo titolo in carriera e al secondo successo sul cemento di Miami in tre anni.