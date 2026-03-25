Sinner vola ai quarti di Miami, sconfitto Michelsen. «Devo migliorare a fondo campo, ma sono contento per come ho lottato»

L'azzurro: «Ho avuto le mie chance nel primo set, ho servito bene, nel secondo set facevo abbastanza fatica, dobbiamo migliorare per la prossima partita»

«Il servizio mi ha aiutato tanto nei momenti importanti e nel tie-break, per andare avanti in questo torneo devo migliorare da fondo campo, però sono contento per come ho lottato». Queste le parole di Jannik Sinner dopo aver conquistato i quarti di finale del Miami Open battendo lo statunitense Alex Michelsen, con il risultato 7-5 7-6 in un’ora e 40 di match.

«Devo alzare il livello»

«Devo alzare il livello, Alex è un grande avversario ed è stata una partita giocata punto a punto. Domani il giorno libero mi farà bene», ha aggiunto l’azzurro nel dopo gara. «Ho avuto le mie chance nel primo set, ho servito bene, nel secondo set facevo abbastanza fatica, dobbiamo migliorare per la prossima partita. Tutte le gare hanno la loro storia, ma guardiamo alle cose positive, ho servito molto bene nei punti importanti anche nel tie-break, sono contento ma dobbiamo alzare il livello da fondocampo», ha detto il campione a Sky. «Tiafoe o Atmane? Sarebbero due partite totalmente differenti. Tiafoe gioca in casa ed è un giocatore molto tosto. Atmane serve molto bene, ed è una superficie dove può fare bene», ha concluso l’azzurro.