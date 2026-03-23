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Sinner oggi contro Moutet a Miami, a che ora giocano e i precedenti. Alcaraz fuori a sorpresa: cosa cambia per Jannik e il ranking

23 Marzo 2026 - 13:32 Giovanni Ruggiero
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Jannik Sinner agli Atp Miami 2026
Jannik Sinner agli Atp Miami 2026
Il vantaggio dell'altoatesino nella rincorsa allo spagnolo per la testa del ranking Atp. Cosa cambia dopo l'eliminazione a sorpresa a Miami e quali sono i prossimi obiettivi che il tennista italiano non dovrà fallire

Jannik Sinner torna in campo nella notte tra lunedì e martedì al Masters 1000 di Miami. L’azzurro, reduce dalla vittoria di Indian Wells che ha riacceso le ambizioni di portare a casa il cosiddetto Sunshine Double, ha già superato il primo ostacolo in Florida battendo senza troppi affanni il bosniaco Dzumhur all’esordio. Ora, non prima di mezzanotte ora italiana, arriva il momento del terzo turno.

Chi è Corentin Moutet

Dall’altra parte della rete ci sarà il francese Corentin Moutet, che ha staccato il biglietto per questo turno superando il ceco Machac. I due si sono già incrociati in passato: unico precedente agli ottavi del Roland Garros 2024, con Sinner che ebbe la meglio in quattro set.

Dove vedere Sinner-Moutet in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport, con possibilità di seguirlo anche in streaming tramite l’app SkyGo e la piattaforma NOW. Orari notturni insomma, per un lunedì notte riservato soprattuto ai tifosi più fedeli, con inevitabile brocca di caffè al seguito.

Alcaraz eliminato da Korda: cosa cambia nella corsa al numero 1

L’uscita a sorpresa di Carlos Alcaraz per mano di Sebastian Korda riaccende le speranze dei tifosi dell’azzurro per la corsa alla testa del ranking Atp. Al momento Sinner insegue con un gap di 2.140 punti (13.590 contro 11.450). Il punto chiave è che lo spagnolo non aveva punti da difendere a Miami dopo il ko all’esordio contro Goffin del 2025, mentre Jannik, fermo durante lo swing nordamericano per la squalifica legata al caso Clostebol, può solo accumulare da qui a metà maggio. Nell’ipotesi migliore, quella del titolo in Florida, l’azzurro arriverebbe a Montecarlo con un distacco virtuale di circa 1.190 punti.

Il calendario di primavera: il vero banco di prova sarà la terra rossa

Il duello vero si sposterà sulla terra rossa nelle prossime settimane. Entrambi hanno in agenda il trittico Montecarlo-Madrid-Roma, con Alcaraz che aggiungerà anche Barcellona — torneo in cui l’anno scorso ha raccolto 330 punti, ai quali si sommano i 1.000 di Montecarlo. Il peso maggiore per lo spagnolo arriverà però con Roma e Parigi: Carlitos deve difendere 3.000 punti tra gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros 2024, contro i 1.950 di Sinner, finalista in entrambe le occasioni. Un vantaggio di fatto per l’azzurro, che però dovrà prima chiudere bene questo capitolo americano.

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