Sinner sbriga anche la pratica Tien, l’americano spazzato via in due set: chi c’è contro Jannik in semifinale

Jannik Sinner si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set (6-1, 6-2) l’americano Lerner Tien, in un’ora e 6 minuti di gioco. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev. Per il numero 2 del mondo si tratta della terza semifinale nel torneo californiano e della quattordicesima in un Masters 1000. Più che l’avversario, a dargli fastidio è stato il sole negli occhi. Il prossimo ostacolo sarà Alexander Zverev, che ha superato il francese Arthur Fils 6-2, 6-3. Nell’intervista in campo, Sinner ha riconosciuto il valore dell’avversario: «Tien è un giocatore di grande talento. All’inizio lui era molto aggressivo. Per me è stata una partita importante».

Come Sinner ha dominato il match: i numeri della partita

L’altoatesino ha messo subito le cose in chiaro nel primo set, chiuso in mezz’ora con due break strappati nel secondo e sesto game. Ha controllato gli scambi con solidità, difendendosi quando la velocità di Tien lo richiedeva, ma tenendo quasi sempre l’iniziativa. I numeri raccontano il dominio: dieci ace complessivi, un solo doppio fallo contro i cinque dell’americano e l’83% di punti vinti con la prima di servizio.

Il momento chiave del secondo set e il problema fisico di Tien

Il punto di svolta è arrivato in avvio di secondo set. Tien ha tenuto il servizio e si è procurato due palle break per il 2-0, ma Sinner le ha annullate — la seconda con il settimo ace della giornata. Sull’1-1 l’americano è andato avanti 40-0 al servizio, ma ai vantaggi ha ceduto il break, e da lì non si è più ripreso. Tien ha anche accusato un problema muscolare alla coscia destra che ne ha limitato la mobilità negli ultimi game. Sul tema della condizione fisica, Sinner ha ammesso di lavorare per gestire meglio il caldo: «Ho fatto sessioni di allenamento molto lunghe per tenere il campo. È un’area che sto cercando di migliorare, visti i problemi che ho avuto in Australia».