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Sogno Madrid: Sinner batte Norrie e vai ai quarti

28 Aprile 2026 - 12:48 Stefania Carboni
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jannik sinner
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Ora affronterà il vincente della sfida tra l'esperto slovacco Vit Kopriva e il 19enne spagnolo Rafael Jodar

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. L’azzurro ha superato Cameron Norrie e si è qualificato per i quarti del torneo spagnolo. Il numero 1 del mondo ha battuto il britannico (numero 23 Atp) in due set con il punteggio di 6-2 7-5. Ora Sinner affronterà il vincente della sfida tra l’esperto slovacco Vit Kopriva (N.66) ed il 19enne spagnolo Rafael Jodar (N.42).

(in aggiornamento)

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