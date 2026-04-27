Ultime notizie Beatrice VeneziCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald Trump
SPORTCalcioDonald TrumpMondiali 2026Nazionale italianaUSA

L’Italia ai mondiali? Zampolli ci crede ancora, il pressing dell’inviato di Trump sulla Fifa: il faccia a faccia con Infantino

27 Aprile 2026 - 22:27 Giovanni Ruggiero
embed
paolo zampolli italia mondiali 2026 iran
paolo zampolli italia mondiali 2026 iran
Secondo l'inviato speciale del presidente americano, le possibilità di vedere gli azzurri giocare negli Stati Uniti sono almeno «del 50%». Cosa ha in mente di fare questo weekend, durante il Gp di Miami

Paolo Zampolli sembra crederci davvero alla possibilità di vedere la Nazionale italiana ai prossimi Mondiali. L’inviato speciale per le partnership globali del presidente Donald Trump torna ad alimentare l’ipotesi del ripescaggio, dopo che gli azzurri sono stati capaci di non qualificarsi per la terza volta consecutiva. Ai microfoni de “La Politica nel Pallone”, su Gr Parlamento, Zampolli ha rilanciato uno scenario di ripescaggio che ad oggi appare però quasi irrealizzabile, oltre che politicamente controverso. «Che percentuale c’è per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali? Penso più del 50%». E ha annunciato un faccia a faccia ravvicinato con il presidente Fifa: «Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump».

Cosa c’entra l’Iran con un eventuale rientro degli azzurri

Tutto il ragionamento di Zampolli ruota attorno alla posizione dell’Iran, ancora in bilico per via del conflitto in corso. «Vedevo che l’Iran non era ancora confermato a causa della guerra. Ho chiesto di una possibilità a Infantino di un ripescaggio dell’Italia», ha spiegato l’inviato di Trump, aggiungendo un riferimento ai problemi pratici legati all’ingresso negli States: «I visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d’America è meglio che non vengano».

Ma con Trump ne ha parlato?

Zampolli ammette di non aver parlato direttamente con Trump, cioè con chi dovrebbe secondo lui fare pressione sulla Fifa per il ripescaggio degli azzurri. Ma assicura che non c’è stata una chiusura: «I giocatori iraniani sono molto molto benvenuti, ma il segretario Marco Rubio è stato chiaro sul fatto che non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d’America. Se l’Iran non partecipa non so se siamo preparati per mettere qualcuno, ma tutto può succedere».

Ti potrebbe interessare

Iran ai Mondiali 2026: la posizione di Teheran sulla partecipazione

A complicare lo scenario disegnato da Zampolli c’è però la realtà dei fatti: nei giorni scorsi l’Iran ha fatto sapere di essere pronto a giocare il torneo che parte a giugno e di voler scendere in campo. Una posizione che ribalta la linea di marzo, quando Teheran aveva annunciato il ritiro dopo l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei da parte di Stati Uniti e Israele, citando ragioni di sicurezza per i propri atleti sul suolo americano. La nazionale iraniana aveva quindi proposto di disputare le proprie partite in Canada o Messico, ipotesi però respinta dalla Fifa. Lo stesso Trump, dal canto suo, aveva detto che i calciatori iraniani sarebbero stati «benvenuti», pur lasciando trasparire come la loro presenza potesse risultare inopportuna e potenzialmente rischiosa.

Articoli di SPORT più letti
1.

La lettera-denuncia dell’ex guardalinee Rocca che terremota i vertici degli arbitri: «Sapevano di violare le regole». Il testo archiviato dalla giustizia sportiva

2.

Sinner e Musetti in campo oggi all’ATP Madrid, l’ora del riscatto e la sfida mai giocata: quando scendono in campo e dove vederli

3.

Urla «stro***, vai a f***» al padre e si sente tutto il resto, Tsistispas fuori controllo a Madrid: la raffica di insulti, poi vince – Il video

4.

Inter-Verona, l’audio del VAR su Bastoni-Duda e quell’ammissione di Rocchi. «Deluso da Fabbri-Nasca» – Il video

5.

Gianluca Rocchi si autosospende da designatore arbitrale, indagato per frode sportiva anche il capo del Var Gervasoni. I sospetti sulle partite e la difesa

leggi anche
paolo zampolli italia mondiali 2026 iran
SPORT

«L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran», l’idea dell’inviato di Trump: protesta Teheran. Abodi: «Non è opportuno»

Di Alba Romano
messi argentina
SPORT

Mondiali 2026, dietro ai biglietti c’è la finanza: prestiti milionari per rivenderli a prezzi record

Di Francesca Milano
gabriele gravina
SPORT

I sassolini di Gravina: «Alla politica non interessa nulla della Nazionale. Abodi? Ognuno si qualifica per quello che è e per quello che sente»

Di Alba Romano
SPORT

Il “buco” da 30 milioni di euro: ecco quanto costa all’Italia l’addio al Mondiale tra premi persi e fuga degli sponsor

Di Olga Colombano