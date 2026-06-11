Sinner, il rutilismo e il gene MC1R: perché i capelli rossi non c’entrano con il malore di Parigi

La variazione genetica rende biologicamente differenti, ma non per forza più deboli. I soggetti portatori di rutilismo hanno una maggiore sensibilità cutanea al sole. Secondo gli studi internazionali in questi soggetti le scottature e le ustioni di vario grado dovute alla minor presenza di melanina sono più frequenti

Il malore di Jannik Sinner al Roland Garros non c’entra con il colore dei suoi capelli. A dirlo è la dottoressa Melania Rizzini su Il Giornale dopo gli accertamenti del campione di tennis al San Raffaele. Il termine che Rizzini utilizza è rutilismo: indica la caratteristica fisica di avere capelli e peli rossi o ramati. Spesso è associata a pelle chiara e lentiggini. Il rutilismo è dovuto a una variazione del gene MC1R situato sul cromosoma 16, che regola la melanina. Si tratta di una variazione genetica presente in meno del 2% della popolazione mondiale. La più alta si trova in Irlanda, dove il 10% della popolazione ha i capelli rossi.

Jannik Sinner, il rutilismo e il gene MC1R

Il gene MC1R è recessivo. Ma non perché tende a estinguersi nelle generazioni. Ma perché per manifestarsi con i suoi effetti cromatici sulla prole esso richiede una doppia copia di mutazione. Nel senso che se entrambi i genitori sono portatori sani di questo gene, essi avranno il 25% di probabilità di generare un figlio con i capelli rossi. I soggetti portatori di rutilismo hanno una maggiore sensibilità cutanea al sole. Secondo gli studi internazionali in questi soggetti le scottature e le ustioni di vario grado dovute alla minor presenza di melanina sono più frequenti. C’è anche un rischio più alto di sviluppare tumori cutanei.

I capelli rossi

Rizzini spiega anche che il gene mutato MC1R favorisce una maggiore produzione dell’ormone che stimola il recettore cerebrale collegato alla sensibilità al dolore. E quindi chi ha i capelli rossi ha anche una maggiore sensibilità ai cambiamenti termici. Dovuta anche al basso livello di Vitamina K. Lo sono meno rispetto al dolore provocato dallo stimolo elettrico. Percependo il dolore termico diversamente dalla media, questo a volte impone dosaggi maggiori di alcuni tipi di farmaci analgesici ed anestetici. Jannik Sinner al San Raffaele è stato esaminato dagli specialisti del nosocomio milanese, sotto la supervisione del professor Alberto Zangrillo.

Biologicamente differente

Ma la causa del crollo fisico a Parigi non è derivata dal colore dei suoi capelli. Chi ha il rutilismo non è certamente né più debole né più forte del resto della popolazione, ma semplicemente biologicamente differente. Anche perché, conclude Rizzini, Sinner si è dimostrato in grado di superare i livelli di stress di molti altri atleti altrettanto famosi, dai capelli nero corvino e senza geni recessivi nei cromosomi.