Jannik Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per «accertamenti programmati» dopo il malore al Roland Garros

Esami di routine per l'altoatesino per scoprire le cause del malore avuto a Parigi e che gli è costata l'eliminazione al secondo turno contro l'argentino Cerundolo

Jannik Sinner è arrivato questa mattina, 8 giugno, all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti programmati dopo il malore che lo ha colpito del Roland Garros lo scorso 28 maggio, quando aveva perso al secondo turno contro l’argentino Cerundolo. Il tennista numero 1 al mondo si trova nel Padiglione diamante, nell’area solventi: dovrebbe lasciare la struttura già questa sera. La ripresa degli allenamenti per l’avvicinamento a Wimbledon, invece, è prevista per mercoledì.

Il malore al Roland Garros

Il tennista azzurro ha trascorso gli ultimi giorni rilassandosi in Sardegna con la fidanza Laila. Avrà guardato da lì la finale persa da Cobolli al Roland Garros, il torneo parigino diventato una maledizione per Sinner: lo scorso anno la sconfitta a un passo dal trionfo contro Carlos Alcaraz, quest’anno il malore contro Cerundolo al secondo turno. L’azzuro si è recato al San Raffaele di Milano proprio per capire quale sia stata la causa del suo malessere fisico. Una condizione che gli è già capitata in carriera e che, secondo l’ex tennista Andre Agassi, non ha scuse.

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