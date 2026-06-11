Ronaldo a Bocelli, la confessione su Sinner dietro le quinte dei Mondiali: «Ti ho visto: sono geloso…» – Il video

Nel backstage del Fifa Countdown Concert all’Auditorio Nacional di Città del Messico, Andrea Bocelli e il brasiliano Ronaldo Luís Nazário de Lima hanno dato vita a un breve scambio diventato virale. L’ex attaccante di Inter e Milan, sorridendo, ha tirato in ballo Jannik Sinner: «Mi sto allenando a tennis, ho visto che hai incontrato Sinner. Ero geloso di tutti e due, mi sono innamorato di tutti e due». Poi ha aggiunto, riferendosi al campione altoatesino: «È una persona molto brava».

Ronaldo parla ancora italiano: «Eh sì… otto anni di calcio»

A colpire Bocelli è stato soprattutto l’italiano del fuoriclasse brasiliano, che non ha perso lo smalto negli anni. «Però parli ancora bene italiano», gli ha fatto notare il tenore. Risposta di Ronaldo, con una buona dose di ironia: «Eh sì… otto anni di calcio», a ricordare il lungo periodo trascorso in Serie A.

Bocelli apre i Mondiali 2026 con l’inno firmato con Guetta

Il siparietto prima che Bocelli salisse sul palco per l’apertura ufficiale dei Mondiali 2026, dove è prevista l’esecuzione dell’inno della manifestazione, Dna, brano firmato dallo stesso tenore insieme a David Guetta, Megan Thee Stallion e Ejae.