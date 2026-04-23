«L’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran»

L'idea di Paolo Zampolli per riavvicinare Trump a Meloni. E la perplessità di Infantino

L’Italia ai Mondiali del 2026 al posto dell’Iran. È la richiesta avanzata dall’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, alla Fifa, spiegando che i quattro campionati del Mondo vinti dagli Azzurri giustificano lo scambio. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il piano è uno «sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Giorgia Meloni» dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran.

Zampolli al Ft

«Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali. Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l’inclusione», ha detto Zampolli al Financial Times. L’Iran però ha fatto sapere nelle ultime ore di essere pronto per il torneo che si apre in giugno e che intende partecipare. In marzo Teheran aveva detto che non avrebbe partecipato in seguito all’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei da parte di Stati Uniti e Israele. Citando motivi di sicurezza per i suoi atleti negli States.

L’Italia ai Mondiali

L’Iran aveva quindi aleggiato l’ipotesi di giocare in Canada o in Messico, ma è stato respinto dalla Fifa. Trump aveva detto che i giocatori iraniani erano i «benvenuti» negli Stati Uniti, senza però nascondere che sarebbe stato inappropriato e potenzialmente pericoloso per loro. La Fifa non ha commentato sui tentativi di lobby e si è limitata a rimandare alle recenti dichiarazioni di Infantino. «La squadra iraniana verrà sicuramente», ha detto la settimana scorsa a Washington. «Speriamo che per allora, naturalmente, la situazione sia pacifica. Ciò sarebbe sicuramente d’aiuto», aveva aggiunto. «Ma l’Iran deve venire, se intende rappresentare il proprio popolo. Si è qualificato, vuole davvero giocare e deve giocare», aveva sottolineato.

Ma l’Iran vuole partecipare

Ma nonostante il conflitto in corso in patria, la nazionale di calcio maschile iraniana è «pienamente preparata» a partecipare ai Mondiali di quest’estate, ha dichiarato mercoledì la portavoce del governo Fatemeh Mohajerani, secondo quanto riportato da Al Jazeera. Mohajerani ha riferito che il Ministero della Gioventù e dello Sport iraniano si è occupato della logistica necessaria per far giocare la squadra di calcio negli Stati Uniti.

Il mese scorso, il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donyamali aveva dichiarato alla televisione di stato: «Considerato che questo regime corrotto (gli Stati Uniti) ha assassinato il nostro leader, in nessun caso possiamo partecipare ai Mondiali. I nostri figli non sono al sicuro e, fondamentalmente, non sussistono le condizioni per la partecipazione».

Le partite

Il giorno successivo, il presidente Trump ha pubblicato sui social media: «La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia opportuno che siano lì, per la loro stessa vita e sicurezza». La FIFA ha quindi respinto la richiesta dell’Iran di spostare le partite del Gruppo G in Messico. L’Iran dovrebbe giocare contro la Nuova Zelanda il 15 giugno e contro il Belgio il 21 giugno, entrambe a Inglewood, in California, e poi contro l’Egitto il 26 giugno a Seattle.



