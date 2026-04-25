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Inter-Verona, l’audio del VAR su Bastoni-Duda e quell’ammissione di Rocchi. «Deluso da Fabbri-Nasca» – Il video

25 Aprile 2026 - 15:02 Alba Romano
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rocchi duda bastoni
rocchi duda bastoni
Si tratta di uno degli episodi che figurano nell'inchiesta di Milano dove il designatore è indagato per concorso in frode sportiva

Tra gli episodi che figurano nell’inchiesta dove Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva figura una gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni al giocatore gialloblu Duda. Si tratta della partita Inter-Verona dell’8 gennaio 2024. Il dialogo registrato è tra Michael Fabbri, arbitro, e Luigi Nasca, al VAR. Confronto rivelato integralmente nell’incontro di Coverciano.

«C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera», dice Nasca. Fabbri replica: «Ho detto che lui (Duda, ndr) si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!». Mentre Fabbri è accerchiato dai giocatori del Verona, Nasca rivede le immagini del contatto tra Bastoni e Duda e decide di convalidare il decisivo gol di Frattesi. «Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina (per segnalare potenziali fuorigioco, ndr). Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare». L’indagato, secondo gli inquirenti, “in concorso con altri” avrebbe omesso di chiamare “On field review” al momento del fallo intenzionale di Bastoni «commesso in una zona del campo distante dal gioco da cui seguiva immediatamente la rete della squadra di casa, decisiva del risultato finale». Successivamente Rocchi ha riconosciuto l’errore sul fallo di Bastoni in Inter-Verona e si dichiarò deluso dall’operato dell’arbitro Fabbri e del VAR Nasca a San Siro.

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