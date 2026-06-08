Nuovo pasticcio ai Mondiali 2026: rifiutato l’ingresso negli Usa all’arbitro somalo Omar Artan

Dopo il caso di Aymen Hussein, attaccante iracheno trattenuto per ore ai controlli nuova vicenda sul somalo selezionato dalla Fifa

L’arbitro somalo Omar Artan, selezionato dalla FIFA per i Mondiali 2026, si è visto rifiutare l’ingresso nel territorio statunitense in vista dei mondiali di calcio. Un nuovo caso, dopo quello di Aymen Hussein, attaccante iracheno, trattenuto per circa 7 ore dagli agenti americani, prima di procedere per la West Virginia in vista delle preparazioni.

Nommé par la FIFA pour officier durant la Coupe du Monde, l'arbitre somalien 🇸🇴 Omar Artan s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain



Vu ses difficultés pour obtenir un visa, il avait bénéficié du soutien de l'ambassade somalienne de Nairobi qui lui a notamment permis… pic.twitter.com/xdibnK3OZC — Romain Molina (@Romain_Molina) June 8, 2026

Secondo quanto denunciato dal giornalista Romain Molina – firma del The Guardian, The New York Times, BBC, CNN – Artan aveva ricevuto il sostegno dell’ambasciata somala a Nairobi, che gli aveva rilasciato un passaporto diplomatico. Ma ai controlli gli hanno negato l’accesso al paese. Artan non è un arbitro qualunque. Ha moderato la finale di ritorno della CAF Champions League 2024-25 tra il Pyramids FC e i Mamelodi Sundowns, ed è stato nominato miglior arbitro africano del 2025 dalla Confederation of African Football.





