Nazionale, per ora il Ct può aspettare. Maldini: «Non c’è fretta, vogliamo attendere la persona che davvero vogliamo»

«Guardiola? Non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti», ha dichiarato il direttore tecnico. A che punto siamo

«Non c’è fretta» per la scelta del nuovo ct dell’Italia. Lo assicura il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini, intervenuto dopo l’assemblea di Lega Serie A al fianco del presidente federale Giovanni Malagò e dell’advisor Leonardo. «Ideale sarebbe entro questa settimana ma soprattutto aspettare la persona che davvero vogliamo – le prime parole di Maldini -. C’è fretta ma non c’è fretta. La sensazione è di grande pressione, è un progetto ambizioso e come una chiamata alle armi». «Guardiola? Non possiamo dare notizie, avete individuato uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo ma ne va verificata la disponibilità», ha dichiarato il direttore tecnico. Fumata nera quindi, per ora. Anche se è solo questione di giorni. Anche perché per la fine di settembre e ottobre la nazionale ha davanti a sé già delle sfide importanti.

Malagò: «Non c’è stata nessuna richiesta di premi e bonus»

«Non c’è stata nessuna richiesta di premi e bonus, perché sono vincenti», ha poi dichiarato il presidente della Figc Giovanni Malagò nel corso di una conferenza stampa. «Nel parlare con i presidenti ci è stato detto che non ci sarebbe stato alcun problema di natura economica e così è stato, questo l’ho molto apprezzato», ha aggiunto. «Quando ho chiesto di parlare di premi (con i possibili candidati), per sentire cosa dicono, mi hanno detto: ‘Non c’è nessuna richiesta di premi e di bonus, perché sono vincenti», ha spiegato. Infine Leonardo, advisor della Figc, ha dichiarato: «Il calcio italiano è rimasto indietro a livello tecnico. Dobbiamo dare ai ragazzi libertà, è una questione di metodologia tecnica». «Identikit allenatore? Serve trovare un allenatore che ragioni più o meno come noi – ha aggiunto -. Ci sono tanti tipi di tecnici che possono essere vincenti, serve trovare armonia di pensiero tra allenatore e direzione tecnica. L’idea è creare un linea a cascata».