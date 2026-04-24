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Masters 1000 di Madrid, buona la prima per Jannik Sinner: battuto (in rimonta) il francese Bonzi

24 Aprile 2026 - 18:40 Alba Romano
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L'azzurro chiude il match col punteggio di 6-7 6-1 6-4. Nella prossima partita, l'altoatesino affronterà il qualificato danese Elmer Moller

Jannik Sinner batte in rimonta Benjamin Bonzi al suo esordio nel Master 1000 di Madrid. Nel secondo turno del torneo spagnolo, l’azzurro perde al tiebreak il primo set contro il francese, numero 104 del mondo, per poi rimontare e chiudere il match col punteggio di 6-7 6-1 6-4. Nella prossima partita, l’altoatesino affronterà il qualificato danese Elmer Moller, numero 169 Atp.

Foto copertina: ANSA/CHEMA MOYA | Jannik Sinner a Madrid, 24 aprile 2026

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