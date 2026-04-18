Jannik Sinner guadagna 37.650 euro al giorno solo di premi di gioco. Fra febbraio e marzo il tennista ha chiuso due società a Montecarlo

Semplificata la Sinner Spa nel principato di Monaco per investire gli straordinari guadagni ottenuti. Tassati molto meno di quello che sarebbe avvenuto in Italia

Jannik Sinner da inizio 2026 ha incassato solo di premi per tornei giocati 3,7 milioni di euro. Fino a questo momento ha incassato per la sua pura attività tennistica 37.650 euro al giorno. A questa somma si devono aggiungere i contratti di sponsorizzazione e quelli da testimonial per la pubblicità, che sono in grado di moltiplicare e non di poco quella cifra. I premi più alti incassati sono quelli per avere vinto i tornei Open di Indian Wells e di Miami: 1.001.000 euro per ognuna delle due vittorie. Un po’ meno è arrivato dal recente trionfo di Montecarlo: 974.370 euro. A gennaio invece aveva incassato 717 mila euro per essere approdato alle semifinali degli Australian Open. A Doha nel Qatar Open invece Sinner si è fermato nei quarti di finale, e si è dovuto accontentare di 71.400 euro di premio. Con questi incassi record nei primi 100 giorni dell’anno il tennista tornato ad essere numero uno del mondo ha deciso di fare pulizia anche nella Sinner Spa, la rete di società con sede a Montecarlo attraverso cui investe i suoi guadagni.

La Sinner Spa costruita a Montecarlo con il simbolo della «volpe rossa»

Il merchandise di Jannik Sinner con il simbolo stilizzato della volpe rossa

Quasi tutte le società di Sinner hanno come nome «Foxera», e il richiamo è naturalmente al soprannome che si porta dietro da quando andava a scuola in Alto Adige: i compagni lo chiamavano «la volpe rossa». Lui ha cavalcato la volpe, e ne ha fatto un simbolo anche della sua attività sportiva, creandone uno stilizzato nel 2022 come merchandising indossato anche dai membri del suo team. A Montecarlo, dove i suoi guadagni personali e gli investimenti finanziari e immobiliari godono di un notevole vantaggio fiscale rispetto all’Italia, ha voluto costruire così la sua “Sinner Spa” sotto il segno della volpe.

Le due società chiuse fra febbraio e marzo: Jannik ne è diventato il liquidatore

Ora due società del gruppo Foxera sono state chiuse nei primi mesi del 2026, ritirate dal registro delle imprese del principato di Monaco e messe in liquidazione. La prima è stata cancellata il 19 febbraio 2026: si tratta della “Foxera RE Italy”, che effettuava investimenti immobiliari. Come liquidatore dell’impresa è stato nominato lo stesso Sinner, che ovviamente si farà aiutare da un commercialista. La seconda società ritirata e messa in liquidazione (e tocca anche qui a Sinner stesso occuparsene), è la “Foxera Fin”. Anche questa è una immobiliare, nonostante il nome faccia immaginare investimenti mobiliari e finanziari.

Cosa fanno le capogruppo dell’impero Sinner restate in vita nel principato di Monaco

Montecarlo

Restano attive e pienamente operative altre quattro società a Montecarlo e una controllata italiana. La prima società è quella originaria, aperta a Monaco l’11 maggio 2020: è una società personale, che ha il nome e il codice fiscale del tennista numero uno al mondo (la “M. Jannik Sinner”). Ha un oggetto sociale molto largo sulla fornitura di servizi di organizzazione sportiva, di marketing, di comunicazione e pubblicità per conto del tennista Sinner. La società risulta attiva, ma in realtà dal 2 dicembre 2024 queste attività vengono svolte dalla “Wooly Lemon”, aperta a Monaco con 15mila euro di capitale sociale. Opera sia «nel Principato di Monaco che all’estero» e svolge «tutti i servizi nei settori della strategia commerciale, del marketing, del merchandising, della comunicazione, delle pubbliche relazioni, della promozione pubblicitaria e della gestione dei diritti d’immagine relativi a Jannik Sinner». A Montecarlo ha sede anche la società madre della Sinner Spa, la “Foxera holding”, attiva dal 7 ottobre 2022 con 2mila euro di capitale. È questa a sovrintendere al patrimonio immobiliare di tutte e a effettuare gli investimenti sul mercato azionario e finanziario. Il gestore patrimoniale è lo stesso Sinner.

Sinner con il suo trofeo conquistato a Miami

La controllata italiana di Brunico che ha comprato due uffici a Milano con l’aiuto di Mediobanca

Ha sede a Montecarlo anche la “Foxera Re Monaco”, che è attiva dal 31 ottobre 2022 con 2mila euro di capitale sociale. È una immobiliare che nell’oggetto sociale oltre a gestire il patrimonio nel mattone, può investire in titoli legati al settore ed esercitare anche l’attività da costruttore. La amministra lo stesso Sinner e ha costituito in Italia (con sede a Brunico, in Alto Adige) la “Foxera Re Com” società in accomandita, che l’11 settembre del 2025 è stata trasformata in “Foxera Srl”. Con questa società Jannik ha acquistato nel centro di Milano, in corso Venezia, due grandi uffici al terzo piano di una palazzina. Il primo ha 16,5 vani e il secondo 10,5 vani ed entrambi sono provvisti di pertinenze. Non si conosce il valore dell’investimento, ma per l’acquisto Sinner ha ottenuto 4 milioni di euro di mutuo da «Che Banca!» (gruppo Mediobanca), da restituire in 15 anni attraverso 180 rate mensili a un tasso del 4,78% oltre commissioni.