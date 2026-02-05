Sinner e Bebe Vio si improvvisano controllori sul treno delle Olimpiadi: il siparietto con megafono e obliteratrice – Il video

«Benvenuti a tutti, siamo pronti, siamo caldi», ha detto ai passeggeri il numero 2 del tennis mondiale

Bebe Vio e Jannik Sinner hanno vestito i panni, per gioco, dei controllori su un treno delle Olimpiadi, sorprendendo passeggeri e turisti. In un clima leggero e lontano dalle tensioni delle competizioni, la campionessa paralimpica di scherma ha preso il megafono per richiamare l’attenzione dei viaggiatori poco prima della partenza. «Buongiorno benvenuti su questo trenooooo», ha esclamato divertita Bebe Vio, presentando il tennista come il suo «assistente personale».

«Siamo caldi»

Un siparietto che ha subito coinvolto i presenti. Al fianco di Vio, il numero due del tennis mondiale si è calato nella parte, occupandosi simbolicamente di timbrare i biglietti con tanto di obliteratrice. «Benvenuti a tutti, siamo pronti, siamo caldi», ha detto rivolgendosi ai passeggeri. L’iniziativa rientra nelle attività di promozione dei Giochi invernali di Milano Cortina, che vedono diversi protagonisti dello sport impegnati come volti dell’evento.