Sinner sbriga la pratica Duckworth e vola la terzo turno: chi sarà il prossimo avversario agli Australian Open

L'azzurro tornerà in campo il 24 gennaio: dove si potrà vedere la partita in Tv e streaming

Jannick Sinner batte l’australiano James Duckworth 6-1 6-4 62 in un’ora e 49′ di gioco e va al terzo turno degli Australian Open. Il suo prossimo avversario sara’ l’americano Eliot Spizzirri, numero 85 Atp. «Mi sento davvero bene – ha detto Sinner, soddisfatto dalla sua prestazione – sto molto bene di mente e nel corpo: è il modo migliore per cominciare la stagione, e in un torneo cosi’ importante per me».

«Oggi ho risposto e servito molto bene – ha aggiunto a caldo, dal campo, appena dopo aver superato in tre set l’australiano Ducksworth – So che lui ha avuto tante operazioni, sono contento di rivederlo al meglio qui: ringrazio il pubblico, da australiani siete stati molto onesti nel tifo…». Sinner ha parlato anche della variazioni nel suo gioco: «Sono a buon punto ma devo sempre migliorare: ad esempio la smorzata di rovescio spesso non arriva ancora a rete: chiederò aiuto al ragazzo che mi ha battuto nel Million Dollar 1 Point Slam…». Infine il prossimo avversario, Spizzirri: «L’ho seguito un po’ l’anno scorso e l’ho visto nel suo incontro di oggi: è un giocatore molto aggressivo, ma non ci ho mai giocato contro e non lo conosco cosi’ bene: ora lo studierò».

Quando giocherà Sinner e dove vederlo in Tv

L’azzurro tornerà in campo sabato 24 gennaio per affrontare lo statunitense Spizzirri nel terzo turno. L’orario non è ancora stato comunicato ma la sfida sarà in programma nella mattinata italiana. L’incontro sarà trasmesso sui canali Eurosport, disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels. Sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max. Sul nostro sito gli aggiornamenti in tempo reale.