Australian Open 2026, il sorteggio sorride a Sinner ma non agli altri azzurri: ecco contro chi giocheranno i tennisti italiani a Melbourne

Diversi i derby italiani, tra cui una possibile semifinale Sinner-Musetti. Esordio durissimo per Berrettini. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini rischia di incontrare Sabalenka nei quarti di finale

Il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2026, al via domenica 18 gennaio, potrebbe non dispiacere al detentore del titolo ma nasconde qualche gatta da pelare per gli altri italiani. Jannik Sinner, campione in carica e testa di serie numero 2, farà il suo debutto a Melbourne contro il francese Hugo Gaston. Un avvio sulla carta abbordabile, ma il percorso dell’altoatesino potrebbe complicarsi rapidamente: al terzo turno è possibile l’incrocio con il giovane talento brasiliano Joao Fonseca, mentre nei quarti di finale uno tra Ben Shelton e Casper Ruud potrebbe sbarrargli la strada. In semifinale, oltre a Novak Djokovic, c’è anche l’ipotesi di un confronto con Lorenzo Musetti, inserito nello stesso quarto del serbo. Musetti che dovrà affrontare un cammino che si preannuncia impegnativo: il carrarino, numero 5 al mondo, affronterà all’esordio il belga Raphael Collignon, ma già dal secondo turno potrebbe profilarsi un derby italiano contro Lorenzo Sonego, a sua volta opposto allo spagnolo Taberner nel primo match. Nello stesso spicchio di tabellone figurano nomi pesanti come Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz. Ma chi avrà una strada in salita fin dall’inizio è Matteo Berrettini, che nel quarto guidato da Carlos Alcaraz, pesca subito uno degli avversari più ostici: Alex De Minaur, davanti al pubblico di casa. Un esordio nel primo Slam dell’anno ad altissima difficoltà per il romano.

Gli altri azzurri in gara

Completano il quadro azzurro diversi altri incroci complicati: Matteo Arnaldi contro Andrey Rublev, Mattia Bellucci contro Casper Ruud, Luciano Darderi contro Cristian Garin e Flavio Cobolli opposto al britannico Arthur Fery, proveniente dalle qualificazioni. Nel main draw entra anche Francesco Maestrelli, che ha superato le qualificazioni battendo il serbo Dusan Lajovic e conquistando così un posto nel tabellone principale.

Il tabellone femminile

Nel torneo femminile, l’attenzione è puntata su Jasmine Paolini. La toscana, testa di serie numero 7, esordirà contro una giocatrice qualificata ed è stata sorteggiata nella parte alta del tabellone, nello stesso quarto della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, potenziale avversaria nei quarti di finale. Prima, però, Paolini potrebbe incrociare Ekaterina Alexandrova negli ottavi. Percorso impegnativo anche per Elisabetta Cocciaretto, che debutta contro Julia Grabher e potrebbe trovare Iga Swiatek al terzo turno.

Dove vedere gli Australian Open

Gli Australian Open 2026 prenderanno il via domenica 18 gennaio e saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che sulle piattaforme streaming Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale.

Quanto è il montepremi

Il primo Slam della stagione conferma anche un montepremi da record: il prize money complessivo sale a 111,5 milioni di dollari australiani, oltre 64 milioni di euro, con un aumento del 16% rispetto al 2025 e un incremento che coinvolge tutti i turni del torneo. Si tratta di 20 milioni in più rispetto al prize money totale del 2025.