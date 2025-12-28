Australian Open 2026, sarà un grande Slam azzurro: tutti i tennisti italiani che parteciperanno al torneo di Melbourne

Saranno 11 i tennisti italiani che scenderanno in campo agli Australian Open 2026. Jannik Sinner prepara il tris dopo il trionfo degli scorsi anni. Jasmine Paolini punta al primo Slam della carriera

Gli Australian Open 2026 aprono la nuova stagione del tennis mondiale con un dato che racconta meglio di ogni altro il momento d’oro del movimento azzurro: undici italiani saranno al via del primo Slam dell’anno, in programma da domenica 18 gennaio a domenica 1° febbraio a Melbourne. Una presenza massiccia, distribuita tra tabellone maschile e femminile, che mette l’Italia al centro della scena e accende l’attesa soprattutto attorno a Jannik Sinner, campione in carica e uomo da battere sul cemento australiano.

Tutti i tennisti italiani agli Australian Open 2026

Nel singolare maschile saranno nove gli azzurri direttamente ammessi nel main draw. A guidare il gruppo c’è ovviamente Sinner, seguito da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Nel torneo femminile toccherà invece a Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto difendere i colori italiani, con Paolini che arriverà a Melbourne da testa di serie e con ambizioni importanti. In totale scenderanno in campo 128 giocatori sia nel singolare maschile che in quello femminile. Le qualificazioni si svolgeranno al Melbourne Park dal 12 al 15 gennaio nell’ambito della Opening Week che avrà come protagonisti anche molti top player.

Sinner torna a Melbourne da campione in carica

L’attenzione maggiore sarà inevitabilmente su Jannik Sinner, che agli Australian Open si presenterà con lo status di campione in carica dopo il trionfo del 2025. In quell’occasione l’altoatesino ha battuto in finale Alexander Zverev con un netto 6-3, 7-6, 6-3, confermando una superiorità ormai consolidata sul cemento australiano. Un dominio iniziato già nel 2024, quando aveva conquistato il suo primo Slam rimontando due set di svantaggio a Daniil Medvedev in una finale entrata nella storia.

Con due titoli consecutivi a Melbourne, Sinner ha già messo il suo nome accanto a quello dei grandi. Nel suo palmarès figurano oggi quattro Slam, due Australian Open, uno US Open e Wimbledon, e la possibilità di vincere anche l’edizione 2026 lo proietterebbe in una dimensione ancora più alta. In caso di terzo successo consecutivo, diventerebbe infatti il secondo tennista dell’era Open, dopo Novak Djokovic, capace di vincere tre Australian Open di fila. Un traguardo che renderebbe Melbourne ancora di più la sua “casa”.

Gli altri italiani e le teste di serie degli Australian Open 2026

Accanto a Sinner, l’Italia potrà contare su altre certezze. Lorenzo Musetti si presenterà come testa di serie numero 8, con l’obiettivo di fare strada anche su una superficie che in passato non sempre lo ha premiato. Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente teste di serie 21 e 25, arrivano invece a Melbourne con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà molti avversari nei primi turni.

Attenzione anche a Matteo Berrettini, oggi al 54esimo posto nel ranking, che sul cemento australiano ha già dimostrato di saper essere competitivo, così come a Lorenzo Sonego, giocatore esperto e spesso pericoloso nei tornei dello Slam. Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi rappresentano invece la parte più giovane e imprevedibile del contingente azzurro, pronti a sfruttare l’occasione per mettersi in mostra su uno dei palcoscenici più importanti del circuito.

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini sarà testa di serie numero 8 e proverà a confermare la sua crescita anche a Melbourne, mentre Elisabetta Cocciaretto cercherà di superare i primi turni e di trovare continuità nei Major.

Alcaraz guida il tabellone, Sabalenka favorita tra le donne

A guidare la entry-list maschile sarà Carlos Alcaraz, attuale numero uno del mondo. Lo spagnolo non ha mai vinto l’Australian Open e non è mai andato oltre i quarti, ma arriverà a Melbourne con un obiettivo chiaro: completare il Career Grand Slam, avendo già vinto Roland Garros, Wimbledon e US Open. Un’impresa che guarda con interesse anche Sinner, al quale manca soltanto il titolo parigino.

Nel torneo femminile, la testa di serie numero uno sarà Aryna Sabalenka, numero uno del ranking WTA. La bielorussa ha già vinto due volte a Melbourne, nel 2023 e nel 2024, mentre nel 2025 si è fermata in finale. Tra le principali rivali per il titolo ci saranno, oltre alla nostra Jasmine Paolini, Iga Swiatek e Coco Gauff, pronte a inserirsi nella lotta per il trofeo.

Calendario partite, dirette TV e possibili scenari

Il calendario completo delle partite degli italiani, con date, orari e avversari, sarà disponibile dopo il sorteggio ufficiale del tabellone e verrà aggiornato giorno per giorno. In particolare, grande attenzione sarà riservata al cammino di Sinner e agli eventuali incroci con le altre teste di serie nei turni decisivi, dagli ottavi fino a una possibile finale. Le partite degli Australian Open 2026 saranno trasmesse in diretta TV e streaming su Eurosport, Discovery+, Amazon Prime Video Channels, DAZN, TIMVision oppure sulla neonata Hbo Max, che sarà lanciata in Italia il 13 gennaio.