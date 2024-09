Finale Us Open 2024, Sinner vince anche il secondo set contro l’americano Fritz: 2-0 – Risultato aggiornato

Nella finale degli Us Open 2024 tra Jannik Sinner e l’americano Taylor Fritz l’italiano si porta sul 2-0 vincendo i primi due set. Il secondo set è molto equilibrato, con Sinner che strappa l’ultimo e decisivo game chiudendo sul 6-4. Nel primo set Ii 23enne strappa subito un break nel primo game all’avversario e tiene la battuta in quello successivo, portandosi sul 2-0. L’americano reagisce subito e pareggia i conti conquistando il break nel quarto game. L’equilibrio dura poco, Sinner fa il break del 4-3, vince il game successivo e chiude al terzo tentativo il set sul 6-3. La finale degli Us Open 2024 tra il padrone di casa Taylor Fritz e il campione italiano, numero uno al mondo nel ranking Atp, Jannik Sinner è iniziata intorno alle 20.20. Al Flushing Meadows-Corona Park a New York, nel distretto del Queens, Sinner gioca la prima finale di un azzurro nel torneo statunitense – solo Flavia Pennetta contro Roberta Vinci prima di lui nel 2015 – e la sua seconda finale in un torneo del Grande Slam dopo quella vinta lo scorso gennaio agli Australian Open.

Foto di copertina: EPA/JOHN G. MABANGLO

