La malattia di Igor Protti, la rivelazione dell’ex calciatore dopo l’intervento: «Ora una partita durissima»

L'ex attaccante di Bari, Lazio e Livorno ha postato una foto drammatica dal letto di ospedale. Ai tifosi ha scritto un messaggio di speranza dopo la diagnosi ricevuta un mese fa: «So benissimo che si può vincere o perdere, ma ce la metterò tutta come sempre»

Igor Protti ha iniziato la terapia per curarsi da uno «sgraditismo ospite». L’ex calciatore ha annunciato sui social la scoperta della malattia, di cui non ha dato dettagli. Protti, 58 anni, ha scritto di aver avuto la prima diagnosi circa un mese fa. Ha già affrontato un primo intervento chirurgico «e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese». Quella che si sta preparando a giocare è «una partita durissima – scrive lo Zar – so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre».

Igor Protti e l’affetto di famiglia e tifosi

«Come sempre so di non essere solo – ha aggiunto Protti – ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene». L’ex calciatore nel post ringrazia «lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta». «Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio»

Chi è Igor Protti: capocannoniere in Serie A nell’anno della retrocessione del Bari

In carriera Protti ha segnato 231 gol tra Serie A, B e C1. Ha indossato la maglia del Bari tra il 1992 e il 1995, per poi passare prima alla Lazio e poi al Napoli. Con il Bari è stato anche capocannoniere in Serie A nel campionato 1995-1996, segnando 24 gol in 33 partite. Quello stesso anno i biancorossi tornarono in serie B. Protti ha poi giocato da protagonista a Livorno fino al 2005, portando la squadra dalla C1 alla Serie A.