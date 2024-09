Solo Taylor Fritz tra Sinner e il trionfo agli Us Open. Finale domenica alle 20 italiane

Dopo la netta vittoria di ieri sera contro il britannico Draper (7-5, 7-6, 6-2) Jannik Sinner ha davanti a sé solo l’ultimo ostacolo per entrare ancor di più nella storia del tennis, primo italiano nella finale degli Us Open. Alle 8 di sera italiane di domenica affronterà Taylor Fritz, vincitore dell’altra semifinale, il derby statunitense con Francis Tiafoe. Un incontro tiratissimo, come indica il punteggio: 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Nella finale Sinner quindi giocherà “in trasferta” col pubblico tutto o quasi dalla parte del campione di casa, che Jannik ha incontrato in carriera solo due volte, e sempre al torneo di Indian Wells: perdendo nettamente tre anni fa, ma battendolo lo scorso anno in modo altrettanto perentorio.

Leggi anche: