571 mila euro al giorno (sic!), benefit extralusso e jet privato. Cristiano Ronaldo resta all’Al-Nassr: ecco quanto guadagnerà con il rinnovo da record

CR7 ha firmato un nuovo contratto biennale, che lo legherà al club fino all’età di 42 anni. Il valore complessivo è di circa 570 milioni di euro

«Questo capitolo è finito». Sono bastate quattro parole, pronunciate da Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi, per mandare nel panico i tifosi dell’Al-Nassr e più in generale l’intera Saudi Pro League. L’idea di perdere il volto simbolo della rinascita del calcio saudita — e il testimonial perfetto in vista del Mondiale del 2034 — era semplicemente inaccettabile. E infatti, alla fine, CR7 non andrà da nessuna parte: ha firmato un nuovo contratto biennale, che lo legherà al club fino all’età di 42 anni. Un accordo che, secondo il Sun, rappresenta il più ricco della storia dello sport, con un valore complessivo di circa 570 milioni di euro. Dopo le indiscrezioni su un possibile addio, Ronaldo ha confermato ufficialmente la sua permanenza all’Al-Nassr con un post sui social: «Inizia un nuovo capitolo. Stessa passione, stesso sogno. Scriviamo la storia insieme».

Lo stipendio da capogiro

Con questo rinnovo, l’Al-Nassr ha alzato la posta: stipendio base di 571.000 euro al giorno, più un bonus alla firma di 28,6 milioni, che potrebbe salire a 44 milioni se Ronaldo porterà a termine il secondo anno di contratto. Secondo il Sun, al fuoriclasse portoghese sarebbe stata anche assegnata una quota del 15% del club, del valore stimato di oltre 38 milioni di euro. Il pacchetto prevede anche bonus legati ai risultati, tra cui la Scarpa d’Oro e la vittoria del campionato. Nell’ultima stagione Ronaldo ha segnato 35 gol in 41 partite, chiudendo da capocannoniere per il secondo anno consecutivo e portando il suo bottino a 99 gol in 111 partite con il club saudita. In carriera è arrivato a 938 reti, e l’obiettivo dei 1000 non sembra più così lontano.

Il benefit (extralusso) previsti dal nuovo contratto

Il contratto faraonico comprende anche benefit extralusso per lui e la sua famiglia: uno staff personale di 16 persone, composto da tre autisti, quattro governanti, due chef, tre giardinieri e quattro addetti alla sicurezza, il cui costo stimato è di 1,6 milioni di euro. Previsto anche l’uso illimitato di un jet privato (per un valore di circa 4,7 milioni), oltre a sponsorizzazioni con aziende saudite che potrebbero garantire a Ronaldo altri 70 milioni di euro.