Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr, l’addio dopo due anni (di flop) all’Arabia Saudita. E ora? Le piste sul nuovo ingaggio per il Mondiale per Club

Il campione portoghese «chiude il capitolo» col club saudita, ma non la carriera: «La storia è tutta da scrivere»

Sembra essere giunta al termine l’avventura in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte pallone d’oro ha pubblicato sui suoi canali social un post in cui annuncia l’addio all’Al Nassr. «Questo capitolo è chiuso. La storia? È ancora tutta da scrivere. Grato a tutti», queste le poche parole che accompagnano la foto con la maglia dei sauditi e la fascia di capitano al braccio. Ronaldo era arrivato nella Saudi Pro League nel dicembre 2022, con un trasferimento che aveva stupito tutto il mondo del calcio, salvo poi rivelarsi solamente il primo di una serie di campioni attratti dai lauti stipendi garanatiti dai sauditi.

Tanti gol ma nessun trofeo in Arabia

Quando il portoghese ha fatto da apriporte per i giocatori del vecchio continente, sembrava che la Saudi Pro League potesse diventare uno dei migliori campionati del mondo. E a guardare ai nomi e al ranking della Fifa qualcuno potrebbe ancora sostenerlo. Quel che è certo, però, è che nell’ascesa di popolarità della lega, Cristiano Ronaldo non ha giocato un ruolo da protagonista. Il portoghese dal canto suo ha continuato a fare quel che gli riesce meglio, segnare gol, 74 in 77 partite disputate. Ma a questa media gol strepitosa non si è accompagnato nessun trofeo, né in campionato né nella Afc Champions League. L’ Al Nassr guidato da Stefano Pioli non è riuscito ad imporsi sulla squadra dell’ex compagno Karim Benzema, l’Al-Ittihad, e sull’Al Hilal, l’unica squadra saudita qualificata per il Mondiale per Club 2025.

Le possibili destinazioni e l’ipotesi Mondiale per Club

Ora che il 41enne portoghese è nuovamente sul mercato, insistono su di lui le voci di trasferimento, soprattutto alla luce della nuova finestra di mercato dal 1° al 10 giugno, che il presidente della Fifa Gianni Infantino ha voluto per i club che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club. Era stato proprio Infantino negli scorsi giorno a caldeggiare l’ipotesi che Cristiano Ronaldo potesse prendere parte al torneo nonostante la mancata qualificazione della sua squadra: «Ronaldo potrebbe giocare anche per una delle squadre al Mondiale per Club», ha dichiarato Infantino sabato 24 maggio in una diretta dello streamer IShowSpeed «Ci sono trattative con alcuni club, quindi se qualche club sta guardando ed è interessato ad ingaggiare Ronaldo per il Mondiale per Club… chi lo sa, chi lo sa». La possibilità di avere un revival della vecchia sfida Ronaldo-Messi, sarebbe un’ipotesi particolarmente gradita da Infantino vista la difficoltà della Federazione nel vedere i biglietti per la competizione. A questo punto la platea di possibili destinazioni si restringe alle 32 squadre qualificate: alcuni rumors parlano di un possibile ritorno in Serie A ma questa volte tra le file dell’Inter, altri insistono sul possibile ricongiungimento con l’amico Sergio Ramos al Monterrey (Messico). Molto accreditate secondo i bookmakers anche il Wydad AC, squadra marocchina, con sede a Casablanca, e i brasiliani del Botafogo.