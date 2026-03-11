Dagli spalti provoca Sinner, Jannik mai visto così furioso. La reazione a Indian Wells: cosa gli ha urlato – Il video

Il tennista italiano è apparso piuttosto nervoso per l'episodio. Poi ha vinto il tie-break e si è aggiudicato il match contro Fonseca

Piccolo screzio con i tifosi per Jannik Sinner nel corso degli ottavi di Indian Wells, in California. L’azzurro ha piegato la resistenza del 19enne Joao Fonseca al termine di un combattutissimo match durato più di due ore e conclusosi con il punteggio di 7-6, 7-6. Nel corso del primo set, quando si trovava a un punto dall’accesso al tie-break, Sinner è apparso piuttosto nervoso.

Il battibecco con il tifoso in prima fila

Tutta colpa di un tifoso seduto in prima fila. Jannik si gira, lo indica e poi si avvicina per parlargli. «La smetti di parlare a voce alta?», gli dice l’altoatesino. Il tifoso prova a rispondere con qualche difficoltà e continua a riprendere la scena con il suo telefono. Secondo quanto raccontato da Nicholas Novak, sciatore olimpico, seduto proprio alle spalle di Sinner, il tifoso incriminato avrebbe provocato sottovoce il numero due al mondo durante gli scambi.

L’intervento del giudice di sedia

A un certo punto, è lo stesso giudice di sedia del match, Greg Allensworth, che ha ricordato al pubblico di non parlare nel corso del punto per non disturbare i giocatori. Poi si è rivolto a Sinner, invitandolo ad avvisarlo se ci fossero stati altri problemi. Alla fine, di altri episodi simili non ce ne sono stati. E l’altoatesino non solo ha vinto quel set, ma anche quello successivo, aggiudicandosi l’incontro e l’accesso ai quarti di finale di Indian Wells.