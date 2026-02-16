Il ritorno di Sinner in campo oggi, la rincorsa di Jannik riparte dall’Atp di Doha: quando gioca e dove vederlo in Tv

È il ceco Tomas Machac il primo avversario in Qatar dell'azzurro. Il torneo dal 16 al 22 per ricominciare la rincorsa su Carlos Alcaraz

Pausa finita per Jannik Sinner, pronto a tornare in campo, dopo la delusione agli Australian Open. Fuori in semifinale a Melbourne per mano di Novak Djokovic, il numero 2 al mondo riparte dall’Atp 500 di Doha. Il torneo è in programma dal 16 al 22 febbraio, dove Jannik è iscritto come seconda testa di serie. L’obiettivo è rimettersi in marcia per riprendersi la vetta del ranking, per ora nelle mani di Carlos Alcaraz. Il primo ostacolo sul cammino dell’altoatesino è il ceco Tomas Machac, numero 31 del ranking, avversario nel match di primo turno in programma oggi, lunedì 16 febbraio, con inizio non prima delle 17.30 ora italiana.

I precedenti con Machac

Tra i due si tratta del terzo confronto diretto, con Sinner che finora ha sempre avuto la meglio. Nel 2024 l’azzurro si è imposto in entrambe le occasioni: prima al Masters 1000 di Miami, poi a quello di Shanghai. Precedenti che sorridono a Jannik, insomma, anche se nel tennis ogni partita fa storia a sé.

Dove e quando vederlo in Tv

Il torneo di Doha sarà trasmesso integralmente da Sky, che detiene i diritti degli eventi Atp in Italia. Il match sarà visibile su Sky Sport Tennis e sugli altri canali del pacchetto Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go per gli abbonati.