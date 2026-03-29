Formula 1, Max Verstappen verso il ritiro a fine stagione? «Non mi diverto più, forse è meglio stare a casa»

Il quattro volte campione del mondo si sfoga ai microfoni della Bbc: «Ci sono ancora 22 gare. Ne vale la pena?»

Max Verstappen potrebbe dire addio alla Formula 1 al termine della stagione, nonostante un contratto con la Red Bull Racing valido ancora per due anni. In un’intervista alla Bbc, rilasciata dopo l’ottavo posto nel Gp del Giappone vinto dal giovanissimo Kimi Antonelli, il pilota olandese ha spiegato di non vivere più le gare con lo stesso entusiasmo di un tempo: «Sto riflettendo su tutto ciò che accade nel paddock. Ci sono 22 gare e mi chiedo, ne vale la pena, o preferirei stare più a casa con la mia famiglia, vedere i miei amici, dato che non mi diverto più?».

Le vittorie che mancano

Il quattro volte campione del mondo, 28 anni, ha chiarito che il problema non è legato esclusivamente ai risultati. Nell’intervista alla Bbc, Verstappen ha riconosciuto che non si può vincere o salire sul podio in ogni gara, ma ha sottolineato come correre stabilmente nelle retrovie, senza divertirsi, renda tutto meno autentico per un pilota. Secondo l’olandese, i nuovi regolamenti tecnici hanno cambiato il modo di guidare in pista, rendendo tutto meno istintivo e, a suo dire, «controproducente» per chi è al volante: «Cerco di adattarmi, ma non è bello il modo in cui devi correre».

«Non mi diverto più»

Dietro la riflessione di Verstappen, c’è una questione di motivazioni personali più che di competitività. «È bello vincere, guadagnare, ma io voglio essere qui per divertirmi, passare dei bei momenti e godermi la gara. Al momento non è proprio così», ha concluso il 28enne. E chissà se le gare che lo separano da qui alla fine della stagione saranno davvero le ultime in sella alla sua Red Bull.

Foto copertina: EPA/Franck Robichon | Max Verstappen, pilota della Red Bull