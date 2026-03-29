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Kimi Antonelli fa bis: suo il podio del Gp del Giappone. E vola in testa al Mondiale

29 Marzo 2026 - 08:56 Stefania Carboni
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kimi antonelli
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L'italiano della Mercedes conquista il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane fa in Cina

Kimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando così il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane fa in Cina. Il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è il numero uno della classifica. Sul podio sono saliti anche Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, con la Ferrari.

L’inizio difficile, poi la safety car e la rimonta

Weekend perfetto per il 19enne italiano, in una gara in cui non sono mancate le difficoltà. Ha avuto una pessima partenza: era in pole e si era ritrovato sesto. Ma da lì ha iniziato la risalita, completata prima di metà della corsa grazie anche alle soste e all’ingresso di una safety car. Da quel momento in poi ha volato fino al traguardo.

Antonelli: «È ancora presto per pensare al campionato, ma siamo sulla strada giusta»

«È ancora presto per pensare al campionato, ma siamo sulla strada giusta. In gara sono partito in maniera terribile, ma ho avuto fortuna con la safety car. Poi il passo è stato incredibile», questo il commento di Antonelli, dopo la vittoria. «Partenza? Per fortuna abbiamo queste settimane dove potrò esercitarmi, sicuramente è stato un punto debole, perché puoi vincere o perdere le gare in quel momento – ha aggiunto il 19enne bolognese -. Non so quale sarebbe stato l’esito senza safety car, ma ci ha aiutato. Sono molto contento di aver vinto su una pista così speciale. Correre qui è un’esperienza unica, non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo».

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