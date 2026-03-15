Kimi Antonelli riporta l’Italia a vincere in F1: il più giovane poleman della storia trionfa in Cina. Primo podio Ferrari per Hamilton

Il 19enne bolognese della Mercedes rompe un digiuno tricolore lungo 20 anni. Alle sue spalle Russell e il sette volte campione del mondo, che festeggia il primo piazzamento a podio con la Rossa

Il 15 marzo 2026 entra di diritto nella storia dell’automobilismo italiano. Vent’anni dopo l’ultimo successo firmato da Giancarlo Fisichella (Malesia 2006), l’Inno di Mameli torna a suonare sul podio della Formula 1 grazie ad Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento bolognese, a soli 19 anni e mezzo, ha dominato il Gran Premio della Cina al volante della sua Mercedes, completando un weekend perfetto iniziato con la conquista della pole position più giovane di sempre. «Non riesco a parlare, sto per piangere. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l’Italia in vetta e ci sono riuscito», ha detto al termine della gara, quasi in lacrime.

La gara di Antonelli

Antonelli ha gestito la gara con la maturità di un veterano, chiudendo davanti al compagno di squadra George Russell e regalando alla Mercedes una doppietta che mancava da tempo. Per l’Italia è la fine di un’attesa infinita: una vittoria che lancia ufficialmente il bolognese nell’olimpo dei grandi e conferma le aspettative di chi, fin dai tempi del kart, lo aveva indicato come l’erede dei campioni del passato. «All’inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l’infarto», ha aggiunto Antonelli, che non era nato quando Fisichella vinse l’ultimo Gp di un italiano.

Primo podio in Ferrari per Hamilton

Alle spalle delle “Frecce d’Argento”, la festa è proseguita nel box di Maranello. Lewis Hamilton ha infatti conquistato il suo primo podio in una gara lunga da quando è approdato in Ferrari nel 2025. Un terzo posto arrivato dopo una gara solida, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc. L’entusiasmo del britannico è esploso via radio subito dopo il traguardo: «Buon lavoro, avanti così ragazzi», ha urlato Hamilton al team, segnando un punto di svolta nel suo feeling con la SF-26 dopo una stagione di adattamento.