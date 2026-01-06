Sulla neve con la giacca di Schumacher nel giorno del suo compleanno, il pilota Gasly massacrato sui social: la frase che fa esplodere i fan

Quello del francese voleva essere un omaggio al sette volte campione del mondo. I fan di Schumacher però l'hanno presa malissimo: soprattutto per la scelta infelice della didascalia alle foto di Gasly

Pierre Gasly, pilota francese dell’Alpine in Formula 1, è finito al centro di una polemica per alcune immagini pubblicate sui social lo scorso 3 gennaio. Gli scatti mostrano il 29enne durante una gita sciistica a Val-d’Isère insieme alla fidanzata Kika Gomes. Il problema è che Gasly indossava una giacca della Ferrari con lo sponsor Marlboro, identica a quella storica di Michael Schumacher. Non solo, perché il 3 gennaio cadeva il cinquantasettesimo compleanno del grande campione tedesco. Schumacher ha subito il devastante incidente sugli sci proprio a Meribel il 29 dicembre 2013. Quel tentativo di omaggio da parte di Gasly non è stato preso molto bene dai fan di Schumi: «Molto di cattivo gusto, irrispettoso e inappropriato», ha commentato qualcuno. «Questo tipo di “tributo” non mi sembra un’idea brillante», e poi: «Tempismo sbagliato». Un altro è stato particolarmente diretto: «Postare nel giorno del compleanno di Michael con la giacca rossa della Marlboro è da pazzi».

Tutti gli errori del post di Gasly

La scelta del pilota francese ha diviso il popolo del web. Schumacher veniva frequentemente immortalato sulle piste da sci con quella stessa giacca rossa Marlboro, e alcuni hanno interpretato il gesto di Gasly come un tentativo di rendergli omaggio. Tuttavia la frase scelta per accompagnare il post, «Paradiso nevoso», e soprattutto il contesto hanno fatto storcere il naso a molti. Su X un utente ha commentato: «Non so come abbia pensato che questa fosse una buona idea. Lo sci ha rovinato per sempre la vita di Schumacher, quindi come si fa a rendere omaggio a quest’uomo sciando il giorno del suo compleanno e pubblicando la notizia sui social media?». Un altro ha scritto: «Ma come gli è venuta?».

L’assistenza della famiglia e il muro di silenzio

Dal terribile trauma cranico riportato dopo aver sbattuto la testa contro una roccia, sulle condizioni di Schumacher vige la massima riservatezza da parte della famiglia. Il sette volte campione del mondo è assistito dalla moglie Corinne e da uno staff specializzato nella villa di famiglia a Gland, in Svizzera. Solo i figli Mick, ex pilota di F1, e Gina-Maria, appassionata di equitazione, condividono occasionalmente pensieri pubblici dedicati al padre. Proprio nel giorno del compleanno, Gina-Maria ha pubblicato una foto di famiglia inedita con la scritta: «Il migliore per sempre. Buon compleanno, papà!».