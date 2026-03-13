La guerra in Iran travolge anche la Formula 1, verso l’addio ai Gp in Arabia Saudita e Bahrein. Rinvio o cancellazione: cosa può succedere

Manca solo l'annuncio ufficiale sullo stop alle due date in Medio Oriente. L'incognita sul futuro: perché un rinvio è sempre più complicato

La Formula 1 è pronta a perdere due tappe del calendario 2025 davanti ai rischi sempre più alti per il Circus di sbarcare in Arabia Saudita e Baharein. Secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, tra cui Sky Sport Germania e Marca, l’annuncio ufficiale della cancellazione dei Gran Premi nel Medio Oriente, previsti per il 12 e il 19 aprile, sarebbe solo questione di ore. Le voci circolavano già dal primo giorno dell’attacco all’Iran e trovano riscontro nella cancellazione della prima gara stagionale del Mondiale di endurance Wec, che si sarebbe dovuta correre in Qatar a fine marzo. Una fonte vicina al dossier, rimasta anonima, ha confermato all’Afp che le gare sui circuiti di Sakhir e Gedda «non si terranno nelle date previste» e che saranno «annullate o riprogrammate».

Gp annullati o rinviati: perché è complicato riprogrammare le gare

Resta da capire se le due tappe mediorientali verranno semplicemente cassate o spostate più avanti nel calendario. Complicatissimo in realtà spostare le date, visto che la stagione prevede 24 gare e la griglia delle date è già compressa al limite. C’è tutta una logistica dei trasferimenti che ha pochissimi margini di manovra. A maggior ragione davanti all’incognita dei costi dei prossimi mesi, senza dimenticare il rischio concreto che a minacciare le gare, soprattutto a Gedda, non siano più solo i razzi degli Houthi, ma anche i droni iraniani.