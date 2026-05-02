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L’Ucraina batte la Russia (sul campo da tennis): il trionfo a Madrid di Marta Kostyuk – Il video

02 Maggio 2026 - 20:53 Ugo Milano
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Marta Kostyuk
Marta Kostyuk
La tennista 23enne batte in due set la rivale russa Mirra Andreeva: la reazione incredula

La tennista ucraina Marta Kostyuk, numero 23 del mondo, ha vinto a Madrid il suo primo titolo WTA 1000, sconfiggendo in finale la russa Mirra Andreeva, numero 8 del mondo, con il punteggio di 6-3, 7-5. Dopo il punto del match Kostyuk, 23 anni, è crollata a terra commossa, portandosi le mani alla faccia. Per la giovane tennista ucraina si tratta del secondo titolo consecutivo vinto dopo il WTA 250 di Rouen. Kostyuk è imbattuta sulla terra battuta con 11 vittorie consecutive, a meno di un mese dal Roland Garros.

In copertina: La tennista ucraina Marta Kostyuk dopo la vittoria sulla rivale russa Mirra Andreeva – Madrid, 2 maggio 2026 (Ansa/Epa – Sergio Perez)

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