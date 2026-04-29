Ultime notizie Beatrice VeneziCrisi Usa - IranDonald TrumpNicole Minetti
SPORTJannik SinnerMadridSpagnaTennisVideo

Masters 1000, Sinner batte Jodar e vola in semifinale a Madrid. L’elogio al rivale: «Mi ha spinto al limite» – Il video

29 Aprile 2026 - 18:51 Alba Romano
embed
sinner jodar
sinner jodar
La scritta dell'italiano sulla telecamera, dedicata al giovanissimo spagnolo: «What a player»

Jannik Sinner va in semifinale al Masters 1000 di Madrid. L’italiano ha battuto il 19enne spagnolo Rafael Jodar in due set per 6-2 7-6 non senza soffrire. In semifinale il numero 1 del ranking Atp affronterà il vincente tra Arthur Fils e Jiri Lehecka.

La scritta sulla telecamera dedicata al rivale: «What a player»

«Jodar mi ha spinto fino al limite: è un giocatore incredibile. Era la prima volta che l’ho affrontato. Le prossime volte saprò cosa aspettarmi», ha commentato l’altoatesino dopo il match contro il 19enne. «Sono molto felice – ha proseguito – una partita di grande qualità. Nel secondo set ho avuto un po’ di fortuna, ma ora pensiamo al prossimo turno. Essere in semifinale per la prima volta vuol dire tanto». Sinner si è voluto congratulare con Rafael Jodar al termine del quarto di finale. Sul vetro della telecamera, il numero 1 al mondo ha scritto: «What a player».

Articoli di SPORT più letti
1.

L’ex arbitro De Meo e i codici «pugno-carta-forbice» di Rocchi. Le accuse sulle “bussate” in sala Var: «Così si falsava il campionato»

2.

L’Italia ai mondiali? Zampolli ci crede ancora, il pressing dell’inviato di Trump sulla Fifa: il faccia a faccia con Infantino

3.

Inter-Verona, l’audio del VAR su Bastoni-Duda e quell’ammissione di Rocchi. «Deluso da Fabbri-Nasca» – Il video

4.

Sogno Madrid: Sinner batte Norrie e vai ai quarti

5.

Urla «stro***, vai a f***» al padre e si sente tutto il resto, Tsistispas fuori controllo a Madrid: la raffica di insulti, poi vince – Il video

leggi anche
alcaraz-ritiro-roma-roland-garros
SPORT

Dopo Madrid, Alcaraz salta gli Internazionali di Roma e il Roland Garros: «È un momento difficile, ma serve prudenza»

Di Alba Romano
jannik sinner
SPORT

Jannik Sinner guadagna 37.650 euro al giorno solo di premi di gioco. Fra febbraio e marzo il tennista ha chiuso due società a Montecarlo

Di Fosca Bincher
Jannik Sinner
SPORT

Sinner non sta bene, chiama il medico, vince: Jannik vola ai quarti di Montecarlo. Battuto Machac al terzo set: cosa è successo

Di Giovanni Ruggiero