Masters 1000, Sinner batte Jodar e vola in semifinale a Madrid. L’elogio al rivale: «Mi ha spinto al limite» – Il video
Jannik Sinner va in semifinale al Masters 1000 di Madrid. L’italiano ha battuto il 19enne spagnolo Rafael Jodar in due set per 6-2 7-6 non senza soffrire. In semifinale il numero 1 del ranking Atp affronterà il vincente tra Arthur Fils e Jiri Lehecka.
La scritta sulla telecamera dedicata al rivale: «What a player»
«Jodar mi ha spinto fino al limite: è un giocatore incredibile. Era la prima volta che l’ho affrontato. Le prossime volte saprò cosa aspettarmi», ha commentato l’altoatesino dopo il match contro il 19enne. «Sono molto felice – ha proseguito – una partita di grande qualità. Nel secondo set ho avuto un po’ di fortuna, ma ora pensiamo al prossimo turno. Essere in semifinale per la prima volta vuol dire tanto». Sinner si è voluto congratulare con Rafael Jodar al termine del quarto di finale. Sul vetro della telecamera, il numero 1 al mondo ha scritto: «What a player».