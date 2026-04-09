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Sinner non sta bene, chiama il medico, vince: Jannik vola ai quarti di Montecarlo. Battuto Machac al terzo set: cosa è successo

09 Aprile 2026 - 15:35 Giovanni Ruggiero
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Jannik Sinner
Jannik Sinner
Al cambio campo, l'azzurro ha chiesto l'intervento del medico, spiegando di sentirsi debole. Acciacchi anche per l'avversario ceco che ricorre alle cure del fisioterapista. Alla fine però è il numero due al mondo a passare il turno

Continua la corsa di Jannik Sinner nel Master 1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo, frenato durante il match da un problema alla schiena, supera in tre set col punteggio di 6-1 6-7 6-3 il ceco Tomas Machac, n. 53 della classifica mondiale, e accede ai quarti di finale. Nel corso del terzo set, l’azzurro ha chiesto l’intervento del medico. Ha lamentato di sentirsi particolarmente debole. Sinner ha quindi preso una pillola ed è tornato in campo.

Che cosa ha avuto Sinner contro Machac

Nel dopo partita, Sinner ha provato a spiegare che cosa ha avuto durante il match: «Non tutti i giorni sono uguali, ero un po’ stanco, cercherò di recuperare per domani. La cosa importante oggi era cercare di vincere, domani potrò giocare di nuovo un grande tennis. Cosa mi è successo? Prima della partita mi sentivo benissimo, nel secondo set ho avuto un calo energetico: può succedere. Ho cercato di trovare il modo di uscire vittorioso dalla partita, sono contento di esserci riuscito».

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