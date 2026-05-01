Sinner trionfa contro il francese Fils e vola in finale ai Masters 1000 di Madrid

Tra i due c'era stato solo un precedente con la semifinale di Montpellier 2023 vinta da Sinner in due set

Jannik Sinner conquista la finale del Masters 1000 di Madrid superando in semifinale il francese Arthur Fils, classe 2004 e n. 25 del ranking Atp, sulla terra rossa dello stadio intitolato a Manolo Santana. L’azzurro ha superato il francese in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti e senza concedere palle break. Per l’azzurro si tratta della seconda vittoria su due confronti diretti. L’unico precedente risaliva, infatti, alla semifinale di Montpellier 2023, chiusa con un netto 7-5 6-2.

Chi affronterà in finale

Il match ha confermato il momento di solidità del numero uno italiano, capace di imporsi al termine di una sfida intensa contro uno degli avversari più in crescita del circuito. I due tennisti erano arrivati in semifinale con percorsi quasi identici. Entrambi avevano vinto tutti gli incontri in due set, eccezion fatta per il debutto, dove Sinner aveva lasciato un parziale al francese Bonzi e Fils al peruviano Buse. Con questo successo, Sinner stacca il pass per la finale madrilena. In finale dovrà affrontare il vincente dell’altra semifinale tra il tedesco n.3 Alexander Zverev e il belga Alexander Blockx.