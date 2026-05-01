Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGlobal Sumud FlotillaNicole Minetti
SPORTJannik SinnerMadridSpagnaTennis

Sinner trionfa contro il francese Fils e vola in finale ai Masters 1000 di Madrid

01 Maggio 2026 - 17:47 Alba Romano
embed
Tra i due c'era stato solo un precedente con la semifinale di Montpellier 2023 vinta da Sinner in due set

Jannik Sinner conquista la finale del Masters 1000 di Madrid superando in semifinale il francese Arthur Fils, classe 2004 e n. 25 del ranking Atp, sulla terra rossa dello stadio intitolato a Manolo Santana. L’azzurro ha superato il francese in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti e senza concedere palle break. Per l’azzurro si tratta della seconda vittoria su due confronti diretti. L’unico precedente risaliva, infatti, alla semifinale di Montpellier 2023, chiusa con un netto 7-5 6-2.

Chi affronterà in finale

Il match ha confermato il momento di solidità del numero uno italiano, capace di imporsi al termine di una sfida intensa contro uno degli avversari più in crescita del circuito. I due tennisti erano arrivati in semifinale con percorsi quasi identici. Entrambi avevano vinto tutti gli incontri in due set, eccezion fatta per il debutto, dove Sinner aveva lasciato un parziale al francese Bonzi e Fils al peruviano Buse. Con questo successo, Sinner stacca il pass per la finale madrilena. In finale dovrà affrontare il vincente dell’altra semifinale tra il tedesco n.3 Alexander Zverev e il belga Alexander Blockx.

Articoli di SPORT più letti
1.

Masters 1000, Sinner batte Jodar e vola in semifinale a Madrid. L’elogio al rivale: «Mi ha spinto al limite» – Il video

2.

Urla «stro***, vai a f***» al padre e si sente tutto il resto, Tsistispas fuori controllo a Madrid: la raffica di insulti, poi vince – Il video

3.

Follia in campo in Spagna, il portiere del Saragozza stende con un pugno in faccia l’avversario – Il video

4.

Inter-Verona, l’audio del VAR su Bastoni-Duda e quell’ammissione di Rocchi. «Deluso da Fabbri-Nasca» – Il video

5.

L’Italia ai mondiali? Zampolli ci crede ancora, il pressing dell’inviato di Trump sulla Fifa: il faccia a faccia con Infantino

leggi anche
sinner jodar
SPORT

Masters 1000, Sinner batte Jodar e vola in semifinale a Madrid. L’elogio al rivale: «Mi ha spinto al limite» – Il video

Di Alba Romano
jannik sinner
SPORT

Sogno Madrid: Sinner batte Norrie e vai ai quarti

Di Stefania Carboni
Lorenzo Musetti e Jannik Sinner
SPORT

Sinner e Musetti in campo oggi all’ATP Madrid, l’ora del riscatto e la sfida mai giocata: quando scendono in campo e dove vederli

Di Giovanni Ruggiero
jannik sinner
SPORT

Jannik Sinner guadagna 37.650 euro al giorno solo di premi di gioco. Fra febbraio e marzo il tennista ha chiuso due società a Montecarlo

Di Fosca Bincher
sinner-atp-madrid-risultati
SPORT

Masters 1000 di Madrid, buona la prima per Jannik Sinner: battuto (in rimonta) il francese Bonzi

Di Alba Romano